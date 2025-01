The Last of Us 2 Remastered sera le prochain jeu à faire l'objet d'une décision de Sony qui risque d'agacer les joueuses et joueurs PC. Un élément obligatoire pour jouer vient d'être confirmé.

Même s'il était déjà magnifique en l'état, le chef d'oeuvre The Last of Us 2 a cédé aux sirènes du remaster sur PS5. Une version en 4K native, plus belle que jamais, avec des modes inédits comme « Guitare libre » ou « Speedrun », mais des de nouvelles parties jouables « Lost Levels » qui n'avaient pas été inclus dans le jeu. Comme annoncé lors des Game Awards 2024, cette édition sera disponible le 3 avril 2025 sur PC et il risque déjà de s'attirer les foudres les utilisatrices et utilisateurs de cette plateforme.

The Last of Us 2 Remastered va provoquer un tollé

Si vous n'avez jamais fait le jeu original et que vous jouez sur PC, The Last of Us 2 Remastered est un véritable indispensable. D'autant plus que comme à chaque fois, il y aura des optimisations pour cette plateforme et l'on peut faire confiance à l'expertise de Nixxes Software qui épaulera Iron Galaxy Studios pour éviter les déboires de TLOU Part 1. Le premier épisode était en effet une catastrophe à son lancement sur Steam et Epic Games Store à l'époque.

À mesure qu'on se rapproche doucement mais sûrement de la sortie, Sony Interactive Entertainment communique les détails de The Last of Us 2 Remastered sur PC. Et une nouvelle annonce qui va encore énerver certains joueurs PC voire de provoquer un tollé. Même s'il s'agit d'une expérience solo, vous aurez besoin d'un compte PSN comme indiqué sur la fiche Steam de TLOU2 Remastered. « Nécessite un compte tiers : PlayStation Network (Liaison à un compte Steam prise en charge) » peut-on lire.

Malgré la bronca suscitée déjà par l'obligation d'avoir un compte PSN pour d'autres jeux comme God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, le constructeur demandera donc aux joueuses et joueurs de The Last of Us 2 Remastered de se créer un compte PlayStation Network pour profiter de l'aventure d'Ellie et Joel.

Source : Steam.