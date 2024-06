Un équivalent du très populaire SteamDB pour l'Epic Games Store a eu une vie relativement courte, ayant été fermé après avoir leaké des informations majeures concernant notamment The Last of Us Part 2.

Comme la plateforme de Valve, SteamDB s'est rapidement établi comme un outil indispensable et une base de données riche en précieuses informations. EpicDB, son équivalent pour l'Epic Games Store, avait à cœur de faire de même. Mais son excès de zèle lui a coûté très cher, en leakant entre autres d'importantes informations concernant The Last of Us Part 2 de Naughty Dog.

MAJ : Peu après la publication de cet article, nous avons reçu un communiqué de la part d'Epic Games qui déclare avoir fait le nécessaire pour empêcher d'autres fuites similaires : « Nous avons publié une mise à jour afin que les outils tiers ne puissent pas faire apparaître de nouveaux titres de produits non publiés dans le catalogue Epic Games Store ».

Plot-twist pour The Last of Us Part 2 via un leak par excès de zèle

Depuis sa sortie en 2018, Epic Games Store a toujours eu le vœu pieux de se hisser comme un sérieux concurrent de Steam. De grandes ambitions pour la société derrière Fortnite face au mastodonte de Valve. La dernière manifestation de cette volonté est passé par une initiative tierce et indépendante avec son équivalent de SteamDB, EpicDB. Son objectif était de mettre en place une base de données pour le magasin d'Epic Games, avec notamment des informations quant aux performances de chaque jeu disponible sur la plateforme, quand sa page produit a été créée, quels DLC l'accompagnent, et tant d'autres données fort utiles.

Une initiative louable, mais EpicDB semble être allé un peu trop vite en besogne. Il aurait en effet révélé des informations que l'Epic Games Store souhaitait certainement garder secrètes. Parmi celles-ci, on pouvait notamment trouver des références au fameux portage PC de The Last of Us Part 2 Remastered, sorti sur PS5 le 19 janvier 2024. D'après de récentes rumeurs, cette version PC pourrait arriver en même temps que la saison 2 de la série The Last of Us de HBO, attendue dans la première moitié de l'année prochaine.

Révélations fatales

Malheureusement pour EpicDB, la révélation de telles informations particulièrement sensibles lui aura été fatale, le site étant désormais à l'arrêt, nous mettant face à une page d'erreur. Cela étant dit, lesdites données partagées étaient à prendre avec de prudentes pincettes. Outre des références à The Last of Us Part 2 sur PC, il y était également question d'un certain « BloodBorne Remake ». Mais un tel projet semble, à l'heure actuelle, relever du mythe.

La fermeture, temporaire ou non, rien n'est moins sûr, d'EpicDB semble cela dit indiquer qu'une partie de son contenu revêtait un soupçon de vérité. Reste à voir si la base de données sera remise en ligne une fois épurée des informations les plus sensibles, et dans quelles mesures ces sensibles révélations impacteront l'Epic Games Store en lui-même.