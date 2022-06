Après avoir établi un record de ventes à sa sortie, The Last of Us Part II tient-il sur la durée ? Lors de l'annonce du remake PS5 The Last of Us Part 1, Neil Druckmann a partagé les chiffres mis à jour.

Naughty Dog a conclu la soirée Summer Game Fest 2022 avec plusieurs annonces dont les chiffres de ventes de The Last of Us 2.

Et un, et deux, et 10 millions pour The Last of Us 2

Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog et réalisateur de The Last of Us 2, a indiqué que le jeu s'était vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Un chiffre constaté au début de l'année 2022. En trois jours, TLOU 2 s'était écoulé pour rappel à plus de 4 millions d’unités dans le monde sur PS4.

Un flop ? Non. Horizon Zero Dawn avait eu besoin de ce même temps mais God of War, lui, avait dépassé ce cap en un peu plus d'un an seulement. Compte tenu des obstacles rencontrés par TLOU 2, c'est dès lors une excellente performance. En effet, le jeu a d'abord été victime de faux leaks. Et contrairement au premier épisode, ou à d'autres productions PlayStation Studios, cette suite a une proposition beaucoup plus radicale à plusieurs niveaux, qui ne peut pas plaire à tout le monde.

Le titre est disponible sur PS5 et PS4, mais avec un patch 60fps sur PlayStation 5.

TLOU Part 3, série HBO et remake PS5

La franchise n'a donc pas encore dit son dernier mot. Et heureusement, car il y a de nombreux projets dans les tuyaux. Le plus récent étant l'annonce du remake The Last of Us Part 1 et son trailer absolument à tomber par terre.

Nous avons modernisé le gameplay, amélioré les commandes et ajouté des options d’accessibilité à cette expérience solo pour qu’un maximum de personnes puissent en profiter. Les effets, l’exploration et les combats ont également été améliorés. Nous exploitons toute la puissance de la PS5 grâce à l’audio 3D, au retour haptique et aux gâchettes adaptatives. Les fans de longue date et les nouveaux venus auront l’opportunité de découvrir ou de redécouvrir The Last of Us Part I et son prologue, Left Behind, d’une toute nouvelle manière. Rochelle Snyder, senior manager communications, via le PS Blog.

Ensuite, il y a évidemment le multijoueur Factions qui a dévoilé un premier concept art. Si tout va bien, nous pourrons aussi visionner la série The Last of Us sur HBO au début de l'année 2023 et en attendant, voici une image officielle (pour une fois) de Pedro Pascal (Joel) & Bella Ramsey (Ellie) en action. Troy Baker et Ashley Johnson, qui doublent les personnages du jeu, auront des rôles dans l'adaptation.

Last but not least, The Last of Us 3 (ou The Last of Us Part III) dont les grandes lignes du scénario sont écrites. Cependant, ça ne signifie aucunement que ce sera le prochain soft des Dogs à sortir.