The Finals est un FPS qui est particulièrement attendu, notamment car il s'agit d'une création d'anciens développeurs de chez DICE qui ont travaillé sur la franchise Battlefield. Ensemble, ils vont voulu créer Embark Studios dans l'objectif de proposer un shooter assez hors norme, où la destruction semble être une partie intégrante du gameplay.

The Finals et sa bêta

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le FPS The Finals s'offre une phase de bêta qui commencera à partir du 7 mars 2023 pour une durée de deux semaines. Pour s'inscrire et tenter d'avoir une chance il n'y a rien de plus simple, il suffit de s'inscrire sur Steam via ce lien et croiser les doigts. Sur la page du magasin vous avez un bouton "Participer à The Finals Playtest".

Rob Runesson, Executive Producer du jeu déclare :

Chez Embark, beaucoup d’entre nous conçoivent des jeux de tir à la première personne depuis plus de vingt ans, mais alors que nous pensions en avoir fini avec le genre, nous avons réussi à développer le Saint Graal. Avec l'implémentation sur les serveurs de la destruction et du changement en temps réel de l’environnement, presque tout peut être détruit dans The Finals Nous voulons donner un nouveau souffle à un genre qui est devenu monotone, et nous sommes impatients de tester The Finals avec un grand nombre de joueurs pour voir si ces derniers sont du même avis, afin que nous puissions continuer à améliorer l'expérience de jeu avant le lancement.

C'est quoi le but du jeu ?

Dans The Finals, les concurrents s'affronteront dans des reconstitutions virtuelles de deux lieux emblématiques : les gratte-ciels qui surplombent le cœur du centre-ville de Séoul et la vieille ville de Monaco, sur les bords de la Côte d'Azur. La bêta proposera également un terrain d’entrainement où les joueurs pourront tester leurs armes, leurs gadgets, les différents mouvements et bien entendu la destruction de l’environnement. Les joueurs auront le choix entre des parties classiques ou des tournois avec classement. Comme vous pouvez le voir dans la bande annonce, le titre a un petit coté Ready Player One.

Pour l'instant le titre n'a pas de date de sortie.