Si l’on parle beaucoup de GTA 6 qui devrait arriver en 2025, un autre monument du jeu vidéo nous a annoncé son retour et se fait attendre, The Elder Scrolls 6. En développement chez Bethesda, le jeu prend son temps. Le studio a été clair, TES 6 arrivera quand il arrivera. Pas de date de sortie, ni même une fenêtre entre ouvertes pour le moment. La franchise semble être un peu au point mort. Mis à part les multiples versions de Skyrim, et le MMO qui est en perte de vitesse, les fans n’ont rien à se mettre sous la dent depuis longtemps. Mais ça devrait changer prochainement.

Le grand retour d'un des meilleurs jeux The Elder Scrolls ?

The Elder Scrolls a eu le droit à bien des jeux depuis sa création. Si dès que l’on parle de la franchise, c’est désormais Skyrim qui revient rapidement sur toutes les lèvres, il y a eu d’autres titres cultes comme Morrowind ou encore Oblivion. Visiblement, pour faire patienter les amoureux de la franchise jusqu’à TES 6, Bethesda aurait eu l’idée de faire comme les copains.

Depuis un moment on entend parler du retour prétendu d’un des jeux cultes de la série The Elder Scrolls, et d’après les récents bruits de couloir, ce serait non seulement avéré, mais ça serait également annoncé sous peu. D’après l’informateur Extas1s, généralement bien informé et qui n’en est pas à son premier coup d’essai, Bethesda préparerait un remake de The Elder Scrolls Oblivion. L’épisode juste avant Skyrim, sorti dans les années 2000 sur PC, PS3 et Xbox 360, est lui aussi un jeu absolument culte de la licence.

Le remake d'Oblivion fait encore parler de lui

Le jeu serait visiblement l’une des prochaines cartouches de Bethesda et Xbox et devrait se montrer en plus de sortir très prochainement. D’après l’informateur à la langue bien pendue, Oblivion remake pourrait se dévoiler dès début 2025 à l’occasion d’un événement Xbox. Ça aussi, c’est une rumeur qui traîne depuis quelques jours ou semaines d’ailleurs. Il se dit que Xbox préparerait un petit showcase pour le mois de janvier pour faire quelques annonces. Une idée pas si déconnante, d’autant qu’historiquement ce ne serait pas la première fois que la firme communique en début d’année. Il est par ailleurs dis que le jeu pourrait sortir courant 2025 également.

A noter que ce n'est pas la première fois que le remake d'Oblivion est mentionné puisque de précédentes rumeurs parlaient déjà du jeu en nous assurant qu'il était développé sous Unreal Engine 5. Mais c'est surtout sa présence sur les très officiels document partagés lors de la bataille juridique avec la FTC qui avait mis le feu aux poudres. Les papiers faisaient alors état d'un remake bien prévu qui aurait du voir le jour en 2022. Mais les plans auraient très bien pu changer par la suite.

Mais pour l’heure que ce soit pour l’existence de ce remake de The Elder Scrolls Oblivion, ou de la prise de parole de Xbox, rien n’est encore gravé dans le marbre. On attend avec curiosité les positions officielles.

Source : youtube