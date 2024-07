L'un des jeux The Elder Scrolls les plus appréciés, qui revendique des millions de joueurs, offre encore du contenu gratuit pour quelques semaines. Mais il y a une condition à respecter pour n'en louper aucun.

The Elder Scrolls 6 ne sortira pas avant plusieurs années, et ce n'est même pas dit que ce soit disponible sur la génération actuelle. Comme pour Fallout 5 finalement. Bethesda veut prendre son temps et ne pas commettre d'erreur qui pourrait porter préjudice à ces deux marques, surtout après l'épisode Fallout 76... Néanmoins, la franchise TES continue d'exister, même sans nouveau jeu, grâce à une expérience qui rencontre toujours du succès. Et pour récompenser les fidèles, le soft en question a quelques cadeaux à faire.

De nouveaux cadeaux pour la communauté de The Elder Scrolls Online

Le MMORPG The Elder Scrolls Online, ou TESO pour les intimes, a eu 10 ans en avril dernier ! Un énorme cap a donc été franchi et l'aventure continue de plus belle cette année avec la suite de l'histoire. En 2023, le studio a même procédé à des mises à jour des serveurs afin de s'assurer que tout soit opérationnel pour accueillir les prochaines nouveautés. Si vous n'avez jamais décroché du jeu ou que vous envisagiez de vous y remettre sous peu, du contenu gratuit supplémentaire vous attend encore, mais à une condition. Pour bénéficier des récompenses, il faut se connecter plusieurs fois dans le mois.

Voici tous les avantages offerts en cumulant les joueurs de connexion sur The Elder Scrolls Online en juillet 2024 :

Pack de jeu « Clockwork City » - Jour 2 : vous aurez accès à une zone avec sa propre histoire, ses combats, ses objets et bien plus en explorant le domaine de Sotha Sil. Il vous faut deux jours de connexion au cours du mois de juillet sur TESO.

: vous aurez accès à une zone avec sa propre histoire, ses combats, ses objets et bien plus en explorant le domaine de Sotha Sil. Il vous faut deux jours de connexion au cours du mois de juillet sur TESO. Caisses à Couronnes de la Chasse sauvage - Jours 3 à 7 : de la troisième à la septième connexion, vous recevrez chaque jour une Caisse à Couronnes de la Chasse sauvage, pour un total de cinq caisses. Vous pourrez ainsi remporter l'Ours de la Chasse sauvage & Chameau de la Chasse sauvage, le Guar de la Chasse sauvage & Cheval de la Chasse sauvage, la Senche de la Chasse sauvage & Loup de la Chasse sauvage, l'Aura de la Chasse sauvage & Transformation de la Chasse sauvage ou encore la Tapisserie d'Hircine & la Statue d'Hircine

- : de la troisième à la septième connexion, vous recevrez chaque jour une Caisse à Couronnes de la Chasse sauvage, pour un total de cinq caisses. Vous pourrez ainsi remporter l'Ours de la Chasse sauvage & Chameau de la Chasse sauvage, le Guar de la Chasse sauvage & Cheval de la Chasse sauvage, la Senche de la Chasse sauvage & Loup de la Chasse sauvage, l'Aura de la Chasse sauvage & Transformation de la Chasse sauvage ou encore la Tapisserie d'Hircine & la Statue d'Hircine 500 Sceaux de Volontés – Jour 9 : au cours du neuvième jour de connexion dans The Elder Scrolls Online, vous pourrez avoir 500 Sceaux de Volontés. Une devise qui permet d'acquérir des objets dans des Caisses à Couronnes tels que des Parchemins d'XP, des cosmétiques etc.

: au cours du neuvième jour de connexion dans The Elder Scrolls Online, vous pourrez avoir 500 Sceaux de Volontés. Une devise qui permet d'acquérir des objets dans des Caisses à Couronnes tels que des Parchemins d'XP, des cosmétiques etc. Monocle de Miscarcand – Jour 14 : 14 jours de connexion octroie un élégant Monocle de Miscarcand

: 14 jours de connexion octroie un élégant Monocle de Miscarcand 50 000 pièces d'or – Jour 21 : enfin, en cumulant 21 jours de connexion, vous deviendrez « riche » puisque vous amasserez 50 000 pièces d'or