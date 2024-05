En mai, fais ce qu'il te plaît. Ou presque les joueurs de Elder Scrolls Online auront l'opportunité exceptionnelle de recevoir une maison de joueur totalement gratuite grâce aux récompenses de connexion mensuelles. Ce système de récompenses, en place depuis 2018, encourage les joueurs à se connecter quotidiennement pour collecter des items variés allant des costumes aux animaux de compagnie, en passant par des repas fortifiants et des objets pour la maison. Toutefois, la distribution d'une maison complète représente une première dans l'histoire des récompenses du jeu.

The Elder Scrolls Online ne rigole plus

La maison offerte est la Redoute du chante-épée, située à la frontière entre le désert d'Alik'r et Bangkorai, en plein cœur du territoire Redguard. Cette demeure, classée comme un manoir, figure parmi les habitations les plus grandes et les plus opulentes disponibles dans le jeu. Son emplacement stratégique en fait un point de passage essentiel entre ces deux zones, idéal pour les joueurs qui préfèrent explorer à pied.

Ce cadeau assez exceptionnel sur The Elder Scrolls Online sera accessible après seulement trois connexions en mai, contrairement aux mois précédents où les récompenses les plus attrayantes étaient distribuées vers la fin du mois pour encourager une connexion régulière tout au long de la période. Cette modification dans la distribution des récompenses coïncide avec le lancement prochain du chapitre La Route d'Or et les célébrations du dixième anniversaire du jeu, marquant ainsi un début de mois explosif promis par Zenimax Online Studios.

D'autres surprises attendent également les joueurs en mai, avec des récompenses comme des caisses Scalecaller Crown et Xanmeer Crown, des Sceaux d'Endeavour, ainsi qu'un adorable animal de compagnie, le cochon tacheté de Bruma. Les détails complets de la liste des récompenses seront disponibles bientôt, offrant aux joueurs un aperçu des nombreux autres objets prévus par les développeurs.