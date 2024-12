La saga The Elder Scrolls réserverait une très belle surprise à ses fans les plus fidèles. Les commentateurs se montrent confiants pour ce qui arriverait.

Les fans de The Elder Scrolls sont d'une patience sans égale. Cela fait plus treize ans qu'ils attendent un nouvel opus, après Skyrim. D'un sens, TES Online est bien là pour les maintenir occupés en attendant. De petites nouveautés mobiles sortent aussi de temps à autre... Mais il est temps, maintenant, de passer à un projet de plus grande ampleur. Justement, une surprise semble se préparer pour 2025, ça se confirme encore.

Un remake de The Elder Scrolls qui attire toute l'attention

On les avait presque oubliées, les rumeurs autour du remake d'un bel opus de The Elder Scrolls se ravivent ces derniers jours. Les spéculateurs à la réputation plutôt fiable, comme Extas1s, NateTheDrake et Klobrille rapportent plusieurs informations et émettent à partir de là des hypothèses qui semblent se corroborer.

Le jeu concerné ne serait autre que The Elder Scrolls Oblivion. Pour ceux qui sont moins familiers avec la licence, il s'agit du quatrième épisode, celui paru juste avant Skyrim. Cet opus a marqué un tournant dans la saga. Sorti en 2006, il venait proposer une expérience plus profondes que les précédents, avec des personnages plus développés et une histoire mieux travaillée, sans compter les améliorations visuelles.

Cette expérience pourrait très bientôt s'offrir à vous à nouveau, et ce sous une forme modernisée. Les rumeurs rapportent toujours que le remake d'Oblivion serait toujours développé sous Unreal Engine 5. Concernant le contenu en tant que tel, ne vous attendez pas à un changement radical. Selon les dires, le projet se rapprocherait de quelque chose à la Halo Combat Evolved Anniversary. En somme, l'histoire et le gameplay ne bougeraient pas. Il faudrait plutôt compter sur de légères améliorations çà et là pour rendre le jeu plus adapté pour notre époque.

The Elder Scrolls 4 Oblivion. © Bethesda Game Studios / 2K Games et Ubisoft Entertainment

Le projet de remake de TES 4 Oblivion aurait des chances d'être présenté lors qu'un prochain événement Xbox. Du moins, ce sera probablement le cas si, comme le leaker Klobrille, spécialisé sur l'actualité Xbox, le jeu doit bien sortir en 2025. En tout cas, ce serait une belle manière de patienter en attendant The Elder Scrolls 6.