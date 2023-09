La licence The Elder Scrolls a dévoilée ses plans avant l'heure à cause d'un énorme leak. On ne va pas se plaindre, ça vend du rêve.

Vous avez certainement du le voir, Microsoft et Bethesda ont été victime d’une énorme fuite dévoilant une poignée de documents top secrets. Ces papiers étaient normalement confidentiels et uniquement prévus pour être utilisés au procès contre la FTC pour l’acquisition d’Activision Blizzard. Désormais dans la nature, ces derniers nous ont donné de très nombreux éléments concernant les futurs projets de Xbox et de Bethesda. Et dans cette liste de jeux, on trouve un titre qui va faire de très nombreux heureux, un épisode culte de la licence The Elder Scrolls.

The Elder Scrolls va revenir avec l'un de ses meilleurs épisodes

Oui, Skyrim a bien marqué toute une génération et même l’histoire du jeu vidéo. Il est le dernier représentant d’une licence désormais culte pour beaucoup, The Elder Scrolls. Les plus anciens se souviendront d’ailleurs de Morrowind ou encore d’Oblivion, deux jeux eux aussi devenus légendaires au fil des années. C’est d’ailleurs l'un d'eux qui est concerné par la nouvelle.

Un très gros leak a en effet révélé tous les secrets de Microsoft et de Bethesda. On a pu notamment voir que les deux firmes avaient des plans concernant Fallout, mais pas seulement, puisque dans le lot il est fait mention de The Elder Scrolls à de nombreuses reprises. Dans un premier temps, on apprend que d’autres extensions de TES Online sont attendues dans les prochaines années, et The Elder Scrolls 6 confirme son existence, mais c’est surtout la mention d’un certain Oblivion remaster qui nous intéresse ici.

Oui, après avoir fait l'objet de nombreuses rumeurs, cette série de documents officiels nous confirme bien son existence. Bethesda travaillerait bel et bien sur un remaster de son petit bijou. On avait déjà entendu parler de lui il y a peu, lorsque qu'un employé d'un autre studio avait tout bonnement vendu la mèche. Pour rappel, Oblivion est le quatrième épisode de la franchise, juste avant Skyrim donc. Le jeu est sorti il y a de ça maintenant 17 ans sur PS3, Xbox 360 et PC, et ce fut un véritable succès. Son remaster quant à lui, était visiblement prévu pour sortir rapidement, mais le document datant de 2020, beaucoup de choses ont changé depuis. Aux dernières nouvelles, si le remaster est toujours d’actualité, il serait prévu pour sortir d’ici 2025, aux alentours de cette date.

DOOM 3, Dishonored 3... Bethesda a de grands projets

Mais ce n’est pas tout ! Puisqu'en plus du prochain jeu Fallout et de ce remaster d’Oblivion, Bethesda et Microsoft semblent avoir de grands projets concernant d'autres franchises phares comme DOOM par exemple.

Visiblement, on doit s'attendre à une nouvelle itération du Slayer qui est revenu d'entre les morts avec deux excellents fast FPS. Ce DOOM Year Zero serait donc possiblement en développement, et des DLC seraient même déjà en projet. À voir donc.

On remarquera également la présence d’un Dishonored 3, la célèbre licence d'Arkane Studio qui s’est pris les pieds dans le tapis récemment avec Redfall, ou encore GhostWire 2, le FPS atypique de Tango Gamesworks. On notera aussi que plusieurs autres projets sans nom sont en cours de production. Sans oublier d'autres jeux très attendus comme Indiana Jones. L’avenir nous dira si tout est encore d’actualité, mais ce qui est sûr, c’est que Bethesda ne chôme pas et qu'il y a de quoi faire saliver.