Pour marquer son dixième anniversaire (oui déjà), The Elder Scrolls Online (ESO) offre des contenus téléchargeables gratuits et bien d'autres surprises tout au long du mois de juillet. Zenimax Online Studios continue de choyer les fans avec des événements spéciaux et des récompenses, malgré l'attente encore longue pour The Elder Scrolls 6, Bethesda étant focalisé sur Starfield.

Des cadeaux pour tout le monde sur The Elder Scrolls Online

L'extension récente, Gold Road, a déjà été bien accueillie, mais les festivités ne s'arrêtent pas là. Le mois de juillet est riche en événements et bonus pour les joueurs, qu'ils soient nouveaux ou vétérans. Parmi les cadeaux offerts, le DLC Clockwork City est particulièrement notable. En se connectant simplement deux fois en juillet, les joueurs peuvent obtenir ce DLC gratuitement, ouvrant l'accès à une zone impressionnante.

Clockwork City plonge les joueurs dans une quête captivante suivant les événements du classique Morrowind de 2002. Dans cette aventure, ils devront sauver la ville des menaces daedriques, rencontrer d'anciens alliés, et relever des défis dans des donjons et des épreuves spéciales. Ce DLC inclut également une station de transmutation unique en son genre, utile pour modifier l'équipement.

En plus de Clockwork City, les joueurs peuvent gagner divers autres prix, comme des caisses Wild Hunt Crown, des Sceaux d'Endeavor, un monocle vitrail stylé, et une importante somme d'or. Une semaine double XP est également prévue, idéale pour faire progresser un nouveau personnage rapidement.

L'engagement continu de Zenimax envers ESO démontre une compréhension profonde de la communauté de joueurs. En offrant des récompenses attrayantes et en organisant des événements réguliers, le studio maintient l'intérêt et la participation des joueurs, même face à la concurrence croissante dans le domaine des MMORPG.