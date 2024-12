De plus en plus ouvert sur cette stratégie, Xbox pourrait continuer à porter ses gros jeux chez PlayStation, avec des exclus phares comme The Elder Scrolls 6, Starfield et autres.

C'est en tout cas ce qu'a confirmé Phil Spencer auprès de Bloomberg. Si l'entretien s'intéresse principalement à l'iconique franchise Halo, il n'y aurait selon le patron de Xbox « pas de limite » s'agissant de porter d'autres grosses exclus de Microsoft sur PS5 et autres plateformes concurrentes. Parmi celles-ci, on pense aussi notamment à Starfield, mais aussi dans un avenir encore assez nébuleux à The Elder Scrolls 6.

Remise sur le tapis d'exclus Xbox comme The Elder Scrolls 6 et Starfield chez PlayStation

En début d'année, Xbox marquait un premier pas vers l'ouverture en portant quatre petites exclusivités sur PS5 et Nintendo Switch : Pentiment, Hi-Fi RUSH, Grounded et Sea of Thieves. L'expérience semble avoir porté ses fruits. Dans les plus hautes sphères de Microsoft, en comptant notamment son PDG Satya Nadella, de telles initiatives sont amenées à se multiplier. On peut notamment citer en ce sens l'arrivée d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5 au printemps 2025. D'autres titres édités par Bethesda, comme Starfield ou un certain The Elder Scrolls 6, pourraient connaître le même sort.

Auprès de Bloomberg, Phil Spencer n'a en tout cas pas balayé d'un revers de main cette possibilité. « Je ne vois pas de lignes rouges dans notre catalogue nous empêchant de les porter ailleurs », en répondant en l'occurrence à une question concernant Halo. Mais si le patron de Xbox n'exclut pas qu'une franchise aussi forte puisse arriver sur d'autres consoles, rien n'empêcherait sur le papier qu'un tel sort échoit également à d'autres grands noms comme The Elder Scrolls 6, Starfield et autres. Des bruits de couloir indiquent par ailleurs que Forza Horizon 5, un autre jeu phare des écuries Xbox, pourrait se garer bientôt sur PS5.

S'agissant des prochaines grosses exclus Xbox pas encore sorties comme notamment Gears of War E-Day, Fable 4 ou encore The Elder Scrolls 6, il se pourrait qu'un traitement similaire au jeu Indiana Jones de MachinesGames soit envisagé. À savoir une exclusivité console Xbox temporaire, et un déploiement plus tard chez la concurrence. L'avenir nous apportera plus de précisions quant aux contours de la stratégie d'ouverture de Microsoft.

Tôt ou tard, toutes les exclus Xbox disponibles ailleurs ?

Source : Bloomberg