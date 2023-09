Une fois de plus, un élément révélé lors du procès FTC contre Microsoft nous apporte des détails croustillants. Cette fois, il concerne des révélations majeures sur The Elder Scrolls 6, un jeu impatiemment attendu. Il est désormais évident que les fans de la saga devront faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est un euphémisme...

The Elder Scrolls 6 : les dernières nouvelles peu encourageantes

Selon les documents fournis par Microsoft à la FTC, la prochaine sortie de la légendaire saga The Elder Scrolls ne sera pas prête avant plusieurs années, plus précisément pas avant 2026, voire plus tard. Cette révélation vient en plus confirmer les propos tenus par un avocat de Microsoft pendant le procès, indiquant que lors de sa sortie, le jeu ne sera disponible que sur PC et Xbox, suivant ainsi les traces des dernières productions de Bethesda, Starfield et Redfall. En d'autres termes, il semble qu'il n'y ait plus aucun espoir de voir le jeu débarquer sur PlayStation 5. Une situation qui laisse les fans dans la désolation.

Dans le cadre d'une discussion sur l'exclusivité de The Elder Scrolls 6, Phil Spencer, le directeur de Xbox, a affirmé lors d'une interview pour GQ que l'objectif de la compagnie est de présenter une "offre complète" à sa communauté d'utilisateurs, une vision qui s'aligne parfaitement avec la stratégie mise en place pour The Elder Scrolls 6. À savoir un énorme AAA exclusif à une communauté de console. Pour se sentir... spécial.

Révélé pour la première fois en 2018, le futur blockbuster et RPG de Bethesda demeure largement mystérieux, avec peu de détails disponibles au public. Bien que l'exclusivité du jeu sur les plateformes Microsoft ait été largement anticipée, cette spécificité n'avait jamais été confirmée officiellement par la firme jusqu'à présent. Les temps changent et la communication s'accélère.

À qui s'attendre ?

Conscient de l'attente sur le jeu, Todd Howard a titillé les fans en déclarant que l'équipe vise à faire de The Elder Scrolls 6 "le simulateur de fantaisie en monde ouvert ultime". Bien qu'il n'ait pas donné plus de détails sur la manière dont cet objectif ambitieux serait atteint, ses paroles ont néanmoins suscité un vif intérêt. Forcément. On se doute que ça passera à la fois par le moteur graphique mais aussi par les mécaniques de jeu. Le studio a de toute façon du temps devant lui, puisque le développement a finalement démarré il y a peu de temps.

