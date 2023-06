The Elder Scrolls 6 figure parmi les jeux les plus attendus de Bethesda, bien qu’il ne soit pas attendu avant de longues années. Ce temps de développement pourrait marquer un tournant dans l’avenir de la série, qui pourrait perdre l’une de ses figures emblématiques.

Le Xbox Games Showcase a fait la lumière sur le futur portfolio de Microsoft. La marque verte pourra compter sur ses licences fortes à l’instar de Fable et Forza, comme de nouvelles productions de ses studios maison. Avowed, Clockwork Revolution, South of Midnight sont autant de nouvelles productions qui pourraient se démarquer dans les années à venir. Quelques irréductibles rêveurs espéraient y voir un petit quelque chose de The Elder Scrolls 6 à l’occasion du cinquième anniversaire de son teaser. Il n’en fut évidemment rien mais cela n’a pas empêché Todd Howard de s’exprimer sur l’avenir de la licence et ça risque de faire jaser.

Des jeux plus longs à développer

Starfield signe la première nouvelle licence de Bethesda depuis 25 ans maintenant. Le studio, considéré comme un ténor du genre RPG, a bâti sa réputation autour de ses franchises fortes, Fallout et The Elder Scrolls en tête. Depuis, ses effectifs n’ont cessé de grandir avec quatre studios (Rockville, Montreal, Austin, et Dallas) et des contrats avec de multiples partenaires pour soutenir le développement de leurs jeux. Cela n'accélère cependant en rien le processus affirme Todd Howard auprès d’IGN. On le sait, après Starfield, les efforts seront concentrés sur The Elder Scrolls 6, puis Fallout 5.

Les jeux prennent leur temps et c’est une véritable volonté des dirigeants du studio qui expliquent qu’un délai important entre chaque épisode d’une franchise n’a commercialement parlant pas d’impact négatif, preuve en est avec la série GTA. « J’aimerais que ça aille plus vite, mais la rapidité n’est pas le but », explique-t-il à nos confrères. Dans ce contexte, Bethesda prévoit un support sur le long-terme pour Starfield et The Elder Scrolls 6. Une stratégie qui pourrait amener ce sixième épisode à être son dernier, ce qui serait forcément un grand changement pour la licence.

The Elder Scrolls 6, dernier jeu de la licence de Todd Howard ?

Avant on sortait le jeu et on passait à la suite. Aujourd’hui on peut assurer un suivi du jeu pendant plus longtemps et ce que nous prévoyons de faire. En ce qui concerne The Elder Scrolls 6, c’est un jeu pour lequel… Je ne devrais probablement pas dire ça, mais si je fais le calcul, je ne me fais plus tout jeune. Combien de temps les gens jouent-ils à The Elder Scrolls ? C'est peut-être le dernier que je fais. Je ne sais pas… Todd Howard

Le temps de production entre chaque jeu s’allongeant, il est fort probable que The Elder Scrolls 6 ne sorte pas sur cette génération de consoles ou en tout cas à sa toute fin. A ce rythme, un TES 7 sortirait d’ici 20 ans. Il est donc fort probable que Todd Howard mette un terme à sa carrière d’ici-là. Il sera sans doute toujours présent pour Fallout 5, qui débutera son développement après la sortie de la licence de fantasy.