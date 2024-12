Une nouvelle vidéo sous Unreal Engine 5 permet de découvrir à quoi pourrait ressembler le remake de The Elder Scrolls 4, et force est de constater que cela donne envie.

Presque deux décennies après sa sortie, The Elder Scrolls 4 continue de faire rêver les fans. Une vidéo récente de la chaîne YouTube Digital Dreams imagine le jeu emblématique sous Unreal Engine 5, et le résultat est bluffant. Avec des graphismes à couper le souffle, ce projet amateur relance l’envie d’un remake officiel. Alors, à quoi pourrait ressembler un Oblivion nouvelle génération ?

Une claque visuelle pour The Elder Scrolls 4

La vidéo de Digital Dreams montre un Oblivion totalement transformé grâce aux technologies modernes. Avec Unreal Engine 5, les paysages de Cyrodiil prennent vie comme jamais auparavant. Les jeux de lumière, les reflets dans l’eau, et la richesse des textures offrent une immersion incroyable. Chaque détail semble peaufiné : des collines verdoyantes aux intérieurs chaleureux de la maison de l’empereur.

Grâce à une NVIDIA RTX 4090, cette démo tourne en 4K à 60 images par seconde. Le rendu est fluide, détaillé et pourrait faire rêver n’importe quel joueur. Depuis quelque temps, des rumeurs évoquent un remake d’Oblivion en préparation chez Bethesda ou un partenaire externe. Rien n’a encore été confirmé, mais l’idée séduit de nombreux fans. Bethesda a déjà montré qu’elle sait capitaliser sur ses licences, comme avec Skyrim Anniversary Edition. Un remake d’Oblivion s’inscrirait parfaitement dans cette dynamique.

En plus, avec l’engouement autour de Starfield et l’attente interminable de The Elder Scrolls VI, ce projet pourrait raviver l’intérêt pour la série. Ce serait aussi une façon de combler le vide pour les joueurs impatients. Un remake d’Oblivion pourrait aller bien au-delà des graphismes. Le système de combat, bien que révolutionnaire à l’époque, mériterait d’être modernisé. On pourrait imaginer des quêtes enrichies, une interface plus intuitive, ou encore un doublage amélioré pour rendre le tout encore plus immersif.

Source : Digital Dreams