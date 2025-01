Malgré son absence remarquée lors du Xbox Direct, le remake de The Elder Scrolls 4 redonne indirectement des nouvelles via un nouveau « leak » autour de sa sortie.

Même si nous n'en avons encore pas vu la couleur, les bruits de couloir et leaks autour du remake de The Elder Scrolls 4 sur l'Unreal Engine 5 continuent d'affluer. Aux dernières nouvelles de la part de personnes généralement bien informées comme NateTheHate ou Tom Henderson, celui-ci devrait bien sortir cette année, potentiellement courant juin. C'est cette fois au tour de Tom Warren (The Verge) d'ajouter un pronostic qui vient plus ou moins corroborer le précédent.

La sortie de The Elder Scrolls 4 Remake prend la température

Sorti à l'origine en 2006, The Elder Scrolls 4 Remake fait parler de lui depuis 2023. Il semblerait toutefois que Bethesda n'attende pas ses 20 ans pour offrir un Remake en bonne et due forme pour son RPG acclamé dans les terres impériales de Tamriel. Celui-ci serait réalisé en partenariat avec le studio Virtuos. En plus d'offrir au jeu original un lifting graphique plus que bienvenu grâce à l'Unreal Engine 5, ce remake devrait également apporter de nombreuses améliorations de gameplay. Il serait notamment question d'améliorer l'archerie, le blocage, les mécaniques d'endurance ou encore la furtivité, entre autres.

Ce remake de The Elder Scrolls 4 Remake se fait cependant très discret du côté des canaux officiels de Xbox et Bethesda, avec notamment une absence très remarquée lors du dernier Developer Direct. Ce alors qu'il devrait bien sortir cette année. C'est en tout cas ce qu'avançait il y a peu NateTheHate, rejoint plus récemment par Tom Warren. Dans une newsletter pour The Verge, celui-ci indique en effet que le remake disposerait d'une fenêtre de sortie se situant entre la fin du printemps et le début de l'été 2025. La sortie courant juin préconisée par NateTheHate trouve donc quelque part un nouvel écho encourageant en ce sens.

Compte tenu de l'aura de The Elder Scrolls 4, il est cependant assez surprenant que Bethesda ou Xbox ne communiquent pas davantage à son sujet. On ne sait en effet toujours pas à quoi ce fameux remake ressemble, pourtant a priori à quelques mois de sa sortie. Gageons toutefois que, si les précédentes prédictions à son sujet s'avèrent exactes, celui-ci devrait avoir droit à une présentation en bonne et due forme dans les prochaines semaines. Les jours de Cyrodiil avant le retour d'Oblivion et de Merhunes Dagon seraient donc bien comptés.

Source : Tom Warren via The Verge