Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs insistantes circulent autour d'un Remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion, en principe propulsé par l'Unreal Engine 5. En attendant une confirmation officielle, un nouveau leak se fait jour à son égard. Le retour en très grande forme du titre phare de Bethesda sorti à l'origine en 2006 pourrait bientôt nous réserver une belle surprise.

Les portes de The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake bientôt ouvertes ?

Une fois encore, ce leak relatif à The Elder Scrolls 4 Remake nous provient de NateTheHate, qui s'est récemment fendu d'un podcast riche en informations. Dans celui-ci, l'insider revient sur ce qui nous attend sur et du côté de Xbox cette année. On y apprend notamment que FF7 Remake et Rebirth pourraient bientôt être portés sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. S'agissant des écuries de la branche gaming de Microsoft, il devrait y avoir du beau monde. En tête de liste, nous avons DOOM The Dark Ages et Gears of War E-Day. Enfin, le Remake d'Oblivion qui nous intéresse ici devrait également bel et bien sortir courant 2025.

Plus précisément, NateTheHate avance que The Elder Scrolls 4 Remake « serait prévu pour juin, mais ne sera pas annoncé avant plusieurs mois ». Celui-ci était en effet pressenti pour faire partie des jeux présentés durant le Xbox Developer Direct à venir le 23 janvier. Malheureusement, tel ne sera pas le cas. Il faudra donc attendre encore un peu pour voir ce que valent Oblivion et la région de Cyrodiil dans une version remise au goût du jour sur un moteur dernier cri.

À noter qu'Oblivion est sorti à l'origine le 20 mars 2006. Il se pourrait donc que Xbox et Bethesda prévoient une présentation en bonne et due forme de The Elder Scrolls 4 Remake à cette date charnière. Aux dernières nouvelles, celui-ci devrait en tout cas sortir sur PC et Xbox Series, ainsi que sur PS5. Il faudra cependant attendre de plus amples informations officielles pour en avoir le cœur net. Voilà en tout cas une sortie qui devrait en tout cas aider les fans à patienter pour un The Elder Scrolls 6 qui se fait désirer depuis maintenant... sept ans.

Source : NateTheHate sur YouTube