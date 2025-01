Une nouvelle déclaration au sujet du remake tant attendu du jeu culte The Elder Scrolls 4 Oblivion va sans doute décevoir toutes celles et ceux qui avaient déjà fait fonder des espoirs dans cet événement.

La tendance aux remakes et remasters dans l'industrie du jeu vidéo, et même à Hollywood, ne risque pas de faiblir. Peu importe que ce soit dans le but de relancer de vieilles licences, de faire connaître des vieux titres à la jeune génération ou simplement par facilité, il y a une propension à recycler les anciens jeux et ça marche pour de nombreux cas. Il n'y qu'à jeter un oeil aux ventes de Resident Evil 4 Remake qui est l'épisode à s'être vendu le plus rapidement de toute la saga. Un succès mérité. De son côté, Bethesda serait sur un remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion qui pourrait également cartonner.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake existerait bien...

Selon plusieurs rumeurs, Bethesda pourrait annoncer The Elder Scrolls 4 Remake dans les prochaines semaines, puisque la sortie serait déjà prévue pour 2025. Pour l'heure, il n'y a eu aucune annonce ni même teasing de l'éditeur et il faut donc se contenter de bruits de couloir mais aussi de leaks un peu plus précis.

Cette semaine, un internaute a fait une découverte sur le profil LinkedIn d'un directeur artistique technique de Virtuos, le studio de Metal Gear Solid Delta. Dans ses projets en cours, on peut en effet voir qu'il travaille sur un « remake non annoncé PS5, Xbox Series X|S et PC » qui serait une refonte de The Elder Scrolls 4 Oblivion. La rumeur voulant que Bethesda ait confié ce remake à Virtuos. Si ce remake de The Elder Scrolls 4 est réellement attendu pour cette année, l'annonce ne devrait plus trop tarder et certains pensent qu'elle aura lieu au cours du prochain Xbox Direct.

... mais ne serait pas annoncé au Xbox Direct de janvier 2025

Après là encore des bruits de couloir, le constructeur a confirmé un événement pour le 23 janvier à 19h00 en dévoilant les jeux présents lors de ce rendez-vous. Trois jeux seront au cœur de cette prise de parole à savoir Doom The Dark Ages, South of Midnight et Clair Obscur Expedition 33.

Mais la firme a également teasé un quatrième jeu et certains en ont conclu qu'il pourrait s'agir du remake tant attendu. Préparez-vous à une petite déception car ce dernier pourrait se faire attendre. D'après le leaker eXtas1s, qui a déjà révélé des annonces Xbox avant l'heure, ce n'est pas The Elder Scrolls 4 Remake. « Le jeu surprise du Xbox Developer Direct n'est PAS Oblivion. Il va falloir que j'enquête. PS : cet événement mis à part, le remake de The Elder Scrolls 4 Remake existe et est prévue pour une sortie en 2025 » a-t-il indiqué sur X.

Source : eXtas1s.