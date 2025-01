Cela commence à sentir très bon pour le remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion, avec de nouvelles informations qui semblent confirmer l'existence d'un tel projet. Explications.

Les rumeurs autour d’un remake de The Elder Scrolls 4 : Oblivion font de plus en plus de bruit. Le célèbre jeu de rôle de Bethesda, sorti en 2006, pourrait bientôt revenir dans une version entièrement repensée. Les spéculations pointent vers une annonce lors du prochain événement Xbox Developer_Direct. En attendant, quelques leaks excitent déjà l’imagination des fans.

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake fait encore parler de lui

Selon plusieurs sources, un ancien employé du studio Virtuos aurait révélé des détails croustillants. Son site personnel mentionnait que le projet serait un remake complet de The Elder Scrolls 4 Oblivion, développé avec l’Unreal Engine 5. Cette refonte totale promet bien plus qu’un simple lifting visuel : le gameplay aussi serait largement modernisé.

Virtuos, connu pour ses remakes ambitieux, semble être un choix idéal pour cette mission. Un employé de leur studio de Shanghai aurait même confirmé, sans en dire trop, qu’un remake Unreal Engine 5 est en cours. Tout semble pointer dans la même direction.

Ce qui pourrait changer dans le jeu

Les informations glanées jusqu’ici sur The Elder Scrolls 4 Oblivion Remake laissent entrevoir des améliorations majeures. Voici ce qui pourrait changer dans ce remake :

Le système de blocage : inspiré des jeux Souls-like, le blocage serait plus stratégique et engageant. Fini les affrontements brouillons, place à un combat plus précis.

: inspiré des jeux Souls-like, le blocage serait plus stratégique et engageant. Fini les affrontements brouillons, place à un combat plus précis. La gestion de l’endurance : une barre d’endurance vidée ne mènerait plus à des chutes instantanées. Cela permettrait des affrontements moins frustrants.

: une barre d’endurance vidée ne mènerait plus à des chutes instantanées. Cela permettrait des affrontements moins frustrants. La furtivité : des icônes plus claires et une mécanique améliorée rendraient l’infiltration plus intuitive et satisfaisante.

: des icônes plus claires et une mécanique améliorée rendraient l’infiltration plus intuitive et satisfaisante. Le tir à l’arc : attendez-vous à une meilleure sensation de tir et des impacts plus marquants, pour une expérience encore plus immersive.

: attendez-vous à une meilleure sensation de tir et des impacts plus marquants, pour une expérience encore plus immersive. Le HUD : l'interface utilisateur serait modernisée pour un design plus épuré et agréable.

Ces changements ne sont pas encore confirmés, mais ils donnent déjà envie d’explorer à nouveau Cyrodiil. Selon les rumeurs, l’annonce officielle pourrait arriver très bientôt, et le jeu serait prévu pour juin 2025. Si cela se confirme, les fans n’auront pas longtemps à attendre avant de replonger dans ce chef-d’œuvre, cette fois dans une version digne des capacités techniques actuelles.

Source : mp1st linkedin