Bethesda pourrait bien proposer le remake tant attendu de The Elder Scrolls 4 Oblivion. La rumeur ne cesse d'enfler et une nouvelle trouvaille semble corroborer les différents leaks.

Si les choses semblent s'accélérer chez Bethesda au niveau de la production de The Elder Scrolls 6, il vaut mieux s'armer de patience. Même si l'éditeur essaye d'optimiser ses méthodes de travail, le jeu ne devrait pas être disponible avant plusieurs années encore. La société ne peut se risquer à décevoir les fans, comme ça a pu être le cas avec Starfield, et doit tout faire pour offrir une expérience qui égale voire dépasse Skyrim. Mais pour patienter, Bethesda pourrait ressortir du placard The Elder Scrolls 4 Oblivion.

Un nouveau leak pour le remake de The Elder Scrolls 4 ?

Bethesda a-t-il prévu de sortir un remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion en 2025 sur Xbox Series X|S, PC et PS5 ? La rumeur ne date pas d'hier et elle a même été lancée par un document confidentiel qui a fuité lors de l'affrontement juridique entre la FTC et Microsoft suite au rachat d'Activision Blizzard. Sur une des pages, il était stipulé qu'un remaster d'Oblivion était en développement pour une sortie en 2022. La fenêtre de lancement était de toute évidence erronée, mais l'existence du projet semble bien réelle en revanche.

Au cours de ces derniers mois, plusieurs insiders ont pris la parole en déclarant qu'une nouvelle version de The Elder Scrolls 4 Oblivion était apparemment dans les tuyaux. Selon une rumeur, la présentation pourrait avoir lieu durant le mois de janvier 2025 au détour d'un événement Xbox. Aujourd'hui le remake tant attendu semble encore se confirmer si l'on en croit le CV LinkedIn d'Oleksii Moskovchenko, directeur artistique technique chez Virtous.

Sur l'une des lignes de son profil, on peut voir qu'il travaille sur un « remake non annoncé PS5, Xbox Series X|S et PC ». Est-ce The Elder Scrolls 4 Remake ? C'est en tout cas ce qu'un prétendu ancien employé à certifier il y a quelque temps sur Reddit. S'il faut prendre tout cela avec des pincettes, les preuves semblent tout de même s'accumuler. Le choix de Virtuous pourrait coller étant donné que le studio est spécialisé dans le support de jeux AAA, et qu'il développe déjà en ce moment Metal Gear Solid Delta, le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. En attendant une éventuelle confirmation, voici à quoi pourrait ressembler TES 4 Oblivion Remake dans une version moddée en 4K 60fps.

Source : Oleksii Moskovchenko via LinkedIn.