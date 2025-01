The Elder Scrolls 4 : Oblivion n’a pas dit son dernier mot. Grâce à Digital Dreams, un créateur de contenu spécialisé dans les mods, le RPG culte de Bethesda renaît sous une forme spectaculaire. Avec plus de 300 mods, des graphismes en 8K, et la puissance d’une NVIDIA RTX 4090, ce remaster offre une immersion visuelle et technique impressionnante. De quoi donner un avant gout d'un potentiel remake...

The Elder Scrolls 4 Oblivion à la sauce 2025, ou preque

Sorti en 2006, The Elder Scrolls 4 Oblivion avait marqué son époque par son monde ouvert et ses graphismes ambitieux. Mais avec cette version remastérisée maison, Digital Dreams le transforme en une expérience ultra-moderne.

Le preset "Raytracing Beyond All Limits" sublime chaque recoin de Cyrodiil. Les paysages paraissent vivants, les jeux de lumière sont époustouflants, et les reflets donnent une profondeur saisissante. En 8K, chaque texture, chaque détail, semble neuf. Evidemment, il faut une très grosse machine pour en profiter. Inutile de trop rêver... (hélas). À moins d'avoir plusieurs milliers d'euros à dépenser dans une machine de guerre.

Une machine de guerre pour le faire tourner

Pour profiter pleinement de cette version remastérisée de The Elder Scrolls 4, il faut une configuration PC hors norme. Digital Dreams utilise :

Carte graphique : NVIDIA RTX 4090, parfaite pour la 8K et le ray tracing.

: NVIDIA RTX 4090, parfaite pour la 8K et le ray tracing. Processeur : AMD Ryzen 9 7950X, une référence pour les performances multitâches.

: AMD Ryzen 9 7950X, une référence pour les performances multitâches. RAM : 32 Go cadencée à 6000 MHz.

Cette configuration impressionne, mais elle reste inaccessible pour la plupart des joueurs. Heureusement, les vidéos de Digital Dreams permettent à tout le monde d’apprécier le résultat. Avec les rumeurs d'un remake de TES 4 qui serait en route de manière officielle, cela donne très envie ! Il y a même de fortes chances que, si un tel projet voit le jour, il soit encore plus impressionnant grâce à l’utilisation d’un moteur graphique plus moderne. Pas mal, non ? De quoi faire rêver les fans !

Source : Digital Dreams