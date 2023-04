Initialement prévu pour 2022, The Division Heartland n'a toujours pas vu le jour. Mais la situation se débloque et Ubisoft en montre plus.

Annoncé dès 2021, The Division Heartland aurait du voir le jour en 2022. Le free-to-play d'Ubisoft se fait finalement toujours attendre, mais il se montre déjà plus en détails. Le studio a mis en ligne une vidéo "deep dive" il y a quelques heures, dans laquelle les développeurs s'attardent précisément sur les différents pans de gameplay du jeu. Alors, ça donne quoi ?

Le plein d'informations sur The Division Heartland

S'inscrivant comme un épisode canon dans la chronologie de la franchise The Division, l'opus Heartland repose également sur les mêmes idées de base. Ici, exit New-York : les joueurs se retrouveront coincés à Silver Creek. Cette ville du Midwest américain est devenu un lieu dangereux et abandonné depuis la propagation d'un virus. Cette fois-ci, il s'agit de la "grippe du dollar". Proposé en free-to-play, le titre est un TPS de type looter-shooter. Le but est donc de cumuler expérience et équipements pour renforcer votre personnage. Celui-ci doit faire avec bien d'autres individus armés jusqu'aux dents, aussi bien incarnés par d'autres joueurs que par l'IA. Il s'agit donc d'un jeu "PvPvE". Les joueurs partageront la même Base d'Opérations. Depuis celle-ci ils pourront former des groupes, ou encore personnaliser leurs personnages.

C'est également cette Base qui sert à acheter et fabriquer de l'équipement, grâce à des ressources récupérée à chaque mission. A la manière d'un Dying Light, celles-ci sont d'ailleurs bien plus dangereuses la nuit. Les ennemis y sont plus nombreux et bien plus puissants. C'est également là que les joueurs pourront s'affronter, à la manière de ce qui se faisait dans la Dark Zone des épisodes précédents. Il est donc intéressant, en jouant en groupe, de jouer de manière complémentaire. Pour cela, il faut bien choisir entre les trois classes de personnages : l'Expert en armes, le Médecin et le Survivaliste. Encore une fois, The Division Heartland s'annonce très tactique et exigeant. En attendant de pouvoir tester ça par vous-mêmes, vous pouvez découvrir 6 minutes de gameplay ci-dessous !

Présentation en détails du gameplay de The Division Heartland.

Un free-to-play qui n'est pas prêt de sortir, mais une beta pour patienter

Le dernier Division Day en date d'Ubisoft s'est donc montré riche en informations au sujet de The Division Heartland. Mais malheureusement, certaines manquent encore, et pas des moindres. D'abord, aucune date ni même aucune fenêtre de sortie n'ont été communiquées. Et si l'espoir fait vivre, mieux vaut ne pas vous faire d'illusions : il y a très peu de chances que le free-to-play sorte cette année. Le studio a en effet annoncé qu'il continuera de développer le jeu grâce aux retours de la communauté. Et pour cela, il compte mettre en place une beta fermée, à laquelle il est d'ores et déjà possible de s'inscrire. Mais là encore, aucune date n'est donnée. Cette présentation de gameplay aura tout de même eu le mérite de nous rassurer sur l'avancée du développement. Ubisoft gère mieux sa communication que les développeurs de The Day Before...

Et on ne pouvait vous laisser sans un petit bonus : la cinématique d'intro de The Division Heartland qui a elle-aussi été dévoilée ! Alors, prometteur, ce nouveau jeu de la franchise The Division ?