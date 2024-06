La The Division Heartland n’est plus, gloire à The Division 2 ! Si Ubisoft a annulé son projet de free-to-play, il continue de bichonner le second épisode de la franchise. Prochainement, le jeu aura droit à une nouvelle mise à jour qui brisera une fois pour toutes la frontière qui séparait les joueurs. Et ce, de manière totalement gratuite.

Une excellente nouvelle pour les joueurs de The Division 2

Depuis la parution du DLC Warlords of New York, les joueurs de The Division 2 sont… divisés, justement. Il y a ceux qui n’ont pas acheté le DLC et sont coincés au niveau 30 sans pouvoir profiter du contenu très haut niveau. Et les autres qui peuvent se pavaner au niveau 40 et profiter de tout ce que le jeu a dans le ventre. Mais ce sera bientôt terminé puisque la prochaine saison, The First Rogue (Le Premier Renégat). Et cette fois, tout le monde ser amis au même niveau et ce gratuitement !

Dès la sortie de ce nouveau pan de The Division 2, l’intégralité des joueurs aura accès à la totalité du contenu haut niveau. Si vous avez le jeu d’origine, sans son extension Warlords of New York, vous aurez prochainement la possibilité de monter votre personnage jusqu’au niveau 40. Mais aussi de profiter de tout le contenu à déverrouiller au plus haut niveau. Que ce soit l’équipement niveau 40 (même ceux des saisons passées), les activités, les traques ou encore les modes de jeu spéciaux comme le Summit ou encore Compte à Rebours. La récente Incursion, Paradis Perdu est aussi de la partie. Une jolie surprise qui sera accompagnée de tout un tas de nouveautés pour fêter cette nouvelle saison. Un battle pass thématique, bien entendu, des cosmétiques à gogo et de nouveaux événements.