Annoncé il y a un bon moment, l'intriguant The Day Before, sorte de croisement entre The Division et The Last of Us, s’est une nouvelle fois montré à l’occasion d‘une vitrine technologique chez Nvidia. Il y a déjà deux ans de ça, avec une simple démonstration de 5 minutes, The Day Before avait fait exploser la hype de milliers de joueurs, à tel point qu’il deviendra même le jeu le plus « wishlisté » de Steam peu de temps après. Mais depuis, c'est presque le désert.

The Day Before partage un peu de gameplay

Il faut dire que la proposition de parcourir un MMO post-apocalyptique en monde ouvert a de quoi charmer, encore plus lorsque le jeu ressemble à s’y méprendre à deux gros succès comme The Last of Us et The Division. Toutefois, au fil des mois, la hype s’est peu à peu étiolée. Entre un report de presque un an, des recrutements de bénévoles douteux et le ratage complet de Propnight (un Dead By Daylight maison), les fans sont devenus peu à peu suspicieux et le soufflé est retombé presque aussi vite qu’il est monté. Que vaut réellement ce The Day Before ?

Et bien ça on en sait rien du tout, mais on devrait en avoir le cœur net sous peu, puiqu'aux dernières nouvelles, The Day Before est attendu pour début mars sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu tournera sous Unreal Engine 5 et pourra visiblement profiter des dernières technologies de chez Nvidia, comme le DLSS et le ray tracing. Maintenant, ne nous reste plus qu’à voir ce qu’il a dans le ventre.

Pour l'heure, la dernière présentation de gameplay ne nous apprend pas grand chose et reprend grosso-modo ce que l'on avait déjà vu auparavant. À savoir un poil d’exploration et beaucoup de gunfights. Affaire à suivre donc.