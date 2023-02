The Day Before est toujours dans la panade et les choses ne semblent pas près de s'améliorer.

Le feuilleton The Day Before n’est pas encore terminé. Depuis quelques semaines, les soucis s'enchaînent pour le FPS de Fntastic. Il a d’abord refroidi les fans qui l’attendaient ardemment avec plusieurs présentations de gameplay. Puis est venue l’heure de la mauvaise nouvelle et su report de la date de sortie. Ensuite, c’est la communication du studio qui a été pointée du doigt, avant que celui-ci ne nous révèle avoir d'autres problèmes à régler, dont un souci avec le nom même de son jeu. Puisque, oui, Fntastic n’a pas le droit d’utiliser la marque « The Day Before » et l’affaire n’est pas encore réglée.

La marque The Day Before pose problème

Il y a peu, Fntastic commençait à perdre patience et accusait le propriétaire d’une application de calendrier de lui mettre des bâtons dans les roues en tenant en otage la marque The Day Before et en faisant carrément censurer plusieurs vidéos de jeu de Steam et Youtube. Aujourd’hui, c’est le développeur de l’appli qui prend la parole pour donner sa version des faits.

Pour rappel, le studio Fntastic affirmait que quelqu’un avait pris le nom The Day Before au moment même où le jeu était annoncé. Sauf que d’après le développeur de l’appli, ça fait bien plus longtemps que ça qu’il en est le propriétaire. Ce dernier affirme par ailleurs dans les colonnes d’Eurogamer qu’il a effectivement pris des mesures pour protéger sa marque.

Nous avons d'abord distribué l'application sous le nom « The Day Before » en 2010 pour fournir une application de comptage d'anniversaire utilisée dans de nombreux pays à travers le monde. Nous détenons les droits de marque sur le nom de l'application « The Day Before » et avons eu jusqu'à présent plus de 40 millions de téléchargements.

Depuis l'enregistrement de la marque en Corée en 2015, nous détenons le droit (enregistré au nom du PDG de « The Day Before » Lee Sun-jae). Sachant que le jeu du même nom a été produit, nous prenons des mesures pour protéger droits de marque.

Nous détenons actuellement les droits de marque en Corée, en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Japon, au Vietnam et dans l'Union européenne. Déclaration sur Eurogamer

Une bataille juridique qui pourrait entraver la sortie ?

D’après la déclaration du développeur de l’application donc, la marque est déposée depuis un bon bout de temps et Fntastic ne l’a visiblement pas vu ou pris en compte.

Le studio a d’ailleurs lancé une série de procédures sur le territoire coréen pour faire valoir ses droits et récupérer la marque pour son jeu. De son côté, le développeur de l’application ne semble pas prêt de lâcher prise. La bataille juridique pourrait donc durer un petit moment si personne ne souhaite baisser les bras et s’arranger. Cela pourrait même forcer Fntastic à déplacer (encore une fois) la sortie de son shooter et / ou l’obliger à changer de nom. L’avenir nous le dira.

Toutefois, Fntastic reste confiant et reste persuadé que le problème sera réglé avant le mois de novembre.

Pour rappel, le jeu The Day Before est attendu sur PS5, Xbox Series et PC d’ici le 10 novembre 2023. En tout cas, c’est ce qui est prévu pour le moment.