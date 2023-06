The Day Before, habitué aux polémiques, refait parler de lui avec un nouveau teaser extrêmement surprenant. Oui, encore plus que le gameplay partagé il y a quelques mois.

À chacune de ses apparitions ou des prises des paroles de son développeur, The Day Before se retrouve sous le feu des projecteurs. En ce mois de juin, cela devrait faire un an que les joueurs du monde entier qui attendent le titre de Fntastic devrait être en train s'amuser à parcourir le monde ouvert du jeu. Malheureusement, le studio a repoussé une première fois son titre inspiré de The Last of Us et The Division au 1er mars 2023 pour migrer vers l'Unreal Engine 5.

Il sera aussi repoussé une seconde fois au 10 novembre de cette année, pour une raison bien plus étonnante. Il s'est avéré en effet que le studio Fntastic n'avait pas le droit d'utiliser la marque "The Day Before", celle-ci appartenant à une application de calendrier. Un souci de droits qui a provoqué la censure de plusieurs vidéos sur YouTube, mais aussi à la suppression de la page du jeu sur Steam. A quelques heures du Summer Game Fest 2023, Fntastic donne finalement des nouvelles de la procédure judiciaire et en profite pour dévoiler une nouvelle bande-annonce façon Je Suis une Légende.

The Day Before bientôt loin de toute polémique ?

Le média Well Played s'est entretenu avec Eduard et Aisen Gotovtsev, les cofondateurs de Fntastic. À cette occasion, les deux hommes s'expriment sur la situation problématique du jeu et la disparition de sa page Steam. Ils affirment avoir "été les premiers à utiliser ce nom en rapport avec le jeu vidéo" et assurent qu'ils comptent bien aller au bout de la procédure judiciaire pour utiliser le nom The Day Before.

Nous tenons à rassurer notre communauté : notre page Steam sera bientôt rétablie. Nous serons de nouveau en tête des listes de souhaits. Actuellement, nous nous concentrons sur le développement du jeu lui-même.

Selon eux, rien n'empêchera The Day Before de sortir le 10 novembre prochain sur PC, alors que la date de sortie des versions consoles sera annoncée rapidement après l'arrivée du jeu sur Steam. Les cofondateurs confient même qu'une phase de bêta ouverte est prévue avant la parution de The Day Before.

Un nouveau trailer loin de l'esprit du jeu

En février dernier, Fntastic a présenté une nouvelle longue séquence de gameplay du jeu. De quoi refroidir sévèrement les fans tant le tout semblait vide, techniquement dépassé et extrêmement conventionnel. Pour ne rien arranger, le jeu a même été accusé d'être un scam (une arnaque destinée à faire de l'argent). De quoi faire sortir Fntastic de ses gonds... En plus de son interview, Well Played vient de publier un nouveau teaser du jeu assez déroutant sur YouTube.

On a bien saisi la référence à la scène de Je Suis une Légende lorsque Will Smith se balade en GT 500 dans les rues vide de la ville en pourchassant un cerf. Mais même s'il s'agit d'un "clin d'œil", montrer une voiture de sport dévaler à toute vitesse New Fortune City sur fond de musique techno pour mettre en valeur un MMO de survie n'a pas grand chose à voir... Tape à l'œil, mais pas hyper compréhensible. D'autant plus lorsque l'on pense aux dernières réactions sur le jeu et que le studio termine son trailer en annonçant l'arrivée du « meilleur jeu de survie de l'année ». Il est aussi surprenant que Fntastic partage un teaser d'un jeu qui s'est déjà dévoilé longuement. Ce n'est pas la première fois que The Day Before nous prend à contre-pied et ça ne sera certainement pas la dernière.