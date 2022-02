Le studio Supermassive Games connu pour ses jeux d'horreur dont Until Dawn en 2015 et la série de jeux plus récente The Dark Pictures, a déposé hier un total de cinq nouvelles marques en Europe. La liste est la suivante :

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures Presents: O Death

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures: Winterfold

On doit cette information à un certain The_Marmolade sur Twitter qui a repéré le tout sur un site européen.

La bonne odeur de l'horreur

Le prochain jeu officiel de la série est The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me qui devrait en toute logique être prévu pour un lancement cette année. Les 5 autres jeux ne sont pas encore officiels et Supermassive Games n'a évidemment pour l'heure rien confirmé.

Mais généralement les dépôts de marque de ce type sont un très bon indicateur. Une fenêtre ouverte sur l'avenir d'autant que sur l'image ci-dessus on peut notamment y voir des logos...