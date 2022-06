The Cuphead Show revient cet été avec douze nouveaux épisodes. Voici quand la saison 2 sera disponible sur Netflix et un petit aperçu avec la bande-annonce officielle.

La soirée du vendredi 10 juin aura été riche en annonces pour les fans de Cuphead. En plus d’une longue présentation du DLC et de ses coulisses lors du Tribeca Games Showcase, Netflix a enfin donné une date de sortie pour la saison 2 de la série The Cuphead Show.

The Cuphead Show de retour en août

Le Netflix Geeked Week a gâté les fans de mangas, de pop culture mais aussi et de jeux vidéo. En plus d’annoncer la série Dragon Age Absolution ou encore Castlevania Nocturne, le géant du streaming a enfin levé le voile sur la saison 2 de The Cuphead Show. Cette nouvelle salve d’épisodes arrivera finalement le 19 août prochain sur Netflix. L’intégralité de la saison sera disponible d’emblée dès 9h00 à cette même date. Histoire de donner un avant-goût aux joueurs, la plateforme de SVoD a diffusé une première bande-annonce.

Elle mettra en avant Cuphead et Mugman qui seront ici rejoints par Ms. Chalice dans une douzaine d’épisodes supplémentaires chacun d’une durée de douze minutes. L’adaptation avait réussi à créer la surprise lors de son arrivée dans le catalogue, au point que Netflix a commandé 36 épisodes basés sur le jeu indé à succès. On a hâte de découvrir la suite, et vous ?