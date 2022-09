The Callisto Protocol, du créateur de Dead Space, revient avec une nouvelle bande-annonce axée sur l'histoire, angoissante et sanglante. Une vidéo qui révèle aussi la présence d'une actrice d'une série très en vogue.

The Callisto Protocol, le rival de Dead Space, montre les muscles dans un trailer explosif avec une atmosphère horrifique qui s'annonce très solide.

The Callisto Protocol déroule son scénario

Après sa dernière bande-annonce bien sanglante, The Callisto Protocol nous prouve sa volonté de vouloir être plus gore que Dead Space. Et on constate avec plaisir que le titre est bien parti pour offrir une délicieuse ambiance de survival horror. Avec ce qu'il faut de séquences oppressantes.

Le trailer intitulé «The Truth of Blakc Iron » / « La Vérité de Fer Noir » nous tease l'histoire du jeu. Suite à un événement encore inconnu, le héros principal Jacob est envoyé dans la prison de Fer Noir. Un pénitencier de sécurité maximale, localisé sur la lune de Jupiter, qui se révèle plus inquiétant que prévu. Aidé par un personnage secondaire joué par Karen Fukuhara (Kimiko dans The Boys), Jacob ne devra pas seulement fuir de cet endroit infesté de créatures hideuses. Il devra faire la lumière sur ce qui s'est passé, et rien ne semble accidentel...

Lorsque les détenus commencent à se transformer en créatures monstrueuses, la prison est plongée dans le chaos. Pour survivre, Jacob doit s'échapper de la prison de Fer Noir. Peu à peu, tous les secrets macabres enfouis sous la surface de Callisto se révèleront à lui.

The Callisto Protocol sortira le 2 décembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Une chance de le voir dans le Xbox Game Pass ? Sûrement pas à la sortie car le studio ne croit pas véritablement à ce modèle de distribution.