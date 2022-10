Striking Distance Studios n'a pas l'intention de compromettre sa vision de The Callisto Protocol et rejette en bloc toute censure. Une décision radicale a donc été prise pour la sortie du jeu.

The Callisto Protocol assume son côté gore et l'assumera jusqu'au bout.

The Callisto Protocol ne sortira pas partout

Comme nous avons pu le confirmer durant notre preview, The Callisto Protocol est brutal et gore à souhait ce qui ne semble pas convenir au Japon. En effet, en raison des restrictions imposées par le Computer Entertainment Rating Organisation (CERO), l'organisme de classification japonais qui équivaut au PEGI chez nous ou à l'ESRB aux Etats-Unis, les développeurs ont tranché sur l'avenir de leur jeu là-bas.

Striking Distance Studios annonce dans un tweet la suspension de la sortie du titre au Japon. Les équipes sont intransigeantes et ne veulent absolument pas subir de censure.

Nous avons décidé de ne pas sortir la version japonaise de The Callisto Protocol. La classification CERO ne peut être outrepassée, nous avons par conséquent déterminé que nous ne serions plus en mesure de vous fournir l'expérience dont vous avez besoin. Nous espérons que tous les joueurs japonais comprendront. Si vous avez déjà fait une précommande, nous vous la rembourserons.

Qu'est-ce qui coince ? La politique très stricte du CERO par rapport à la représentation réaliste du gore et de la violence, comme les démembrements humains. Et des démembrements, il y a en à la pelle dans le jeu, y compris notre héros qui peut se faire sacrément découper.

Un survival-horror censuré, vraiment ? Eh oui !

Est-ce logique de censurer un survival-horror comme The Callisto Protocol ? Non. Est-ce une première ? Non plus. Les versions japonaises des jeux Resident Evil font régulièrement l'objet d'un adoucissement, même avec une édition CERO Z réservée aux personnes de 18 ans et plus.

Voici par exemple un aperçu de Resident Evil 2 Remake, mais Resident Evil Village et d'autres épisodes ont subi ce sort également.