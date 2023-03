The Callisto Protocol va enfin proposer l’expérience survival horror ultime et de nouvelles features toujours plus gore. Mais ce n’est pas gratuit…

Premier gros représentant de cette nouvelle vague de survival horror XXL, comme Dead Space Remake ou encore le prochain Resident Evil 4 Remake, The Callisto Protocol a été aussi apprécié que détesté. Son lancement chaotique sur PC n’a pas aidé à arranger les choses, mais d’autres soucis ont été pointés du doigt et n'avaient rien à voir avec les problèmes d’optimisation. Certains joueurs trouvaient le système de combat au corps-à-corps bancal, d’autres que le gameplay était trop lent, ou encore que le jeu était trop facile. Si beaucoup de patchs sont sortis depuis, dont quelques-uns qui ont complètement transformé le jeu, c’est surtout maintenant que The Callisto Protocol passe aux choses sérieuses avec ce qu’il appelle lui-même « l’expérience ultime du survival horror ». Bonne nouvelle ! Sauf que vous devez passer à la caisse pour ça.

The Callisto Protocol devient difficile et encore plus gore

On ne va pas faire les surpris, ce DLC était déjà prévu de longue date et annoncé bien avant son développement. Ce nouveau DLC débarque donc aujourd'hui moyennant quelques deniers sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Il embarque avec lui le mode Contagion, une difficulté extrême entièrement rééquilibrée qui fait office de fameuse « expérience ultime ». Dans ce mode la mort vous oblige à reprendre depuis le début du chapitre en cours et les sauvegardes manuelles (et autres checkpoints) sont désactivées. Les ressources seront limitées et les ennemis sont quant à eux plus redoutables que jamais.

En plus de devenir plus difficile, The Callisto Protocol devient également beaucoup plus gore avec près de 14 nouvelles animations de mise à mort, elles aussi payantes (comprises dans le pack). Enfin, deux skins viendront se greffer au tout pour faire les beaux dans l’espace.

To be continued...

The Callisto Protocol aura également le droit à d’autres DLC un peu plus tard, dont un qui ajoutera un nouvel arc narratif. On ne sait pas de quoi il parlera pour le moment, mais ce dernier sera disponible dans le courant de l’été. Avant ça un pack « Riot » (émeute) sera de sortie ce printemps. Dans quelques semaines / mois donc.

Un jeu plus dur et plus gore ça vous tente ?