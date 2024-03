Si 11 Bit Studios est un nom qui vous évoque quelque chose, c'est parce qu'on leur doit déjà l'excellent This War of Mine. Avec The Alters, le studio indépendant polonais entend fournir une expérience similaire, mais avec des doubles de notre personnage. Explications.

Le dédoublement de personnalités est réel avec The Alters

La première fois que nous avons entendu parler de The Alters, c'était durant le PC Gaming Show avec une vidéo en présentant seulement le synopsis. Lors du Xbox Partner Preview de ce soir, nous avons enfin pu voir du gameplay. Il s'agit donc d'un jeu de survie/gestion. Nous incarnons Jan Dolski, un homme ordinaire qui s'est écrasé sur une planète très inhospitalière. Pour s'en échapper, il ne pourra pas y arriver seul. La solution ? Le Rapidium, une substance permettant de créer des version alternatives de lui-même.

Il nous appartiendra donc dans The Alters de jongler avec nos différentes personnalités dans le but commun de survivre. Malheureusement, chaque personnalité disposera de traits et d'objectifs qui leur seront propres. Le nouveau titre ambitieux et très original de 11 Bit Studios s'impose donc comme un casse-tête qui vous donner des nœuds aux proverbiaux cerveaux.

Outre cette composante originale, le jeu affiche une direction artistique fort agréable à l'œil, portée par l'Unreal Engine. Voilà en tout cas un condensé d'ingrédients qui donnent envie. Pour l'essayer, il faudra toutefois faire preuve d'un peu de patience. The Alters est attendu courant 2024 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et le Game Pass.