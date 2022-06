Les créateurs de Frostpunk et This War of Mine viennent de montrer leur nouvelle IP. Il s'agit de The Alters. Voilà ce que l'on peut dire dessus pour le moment

11 bits Studio vient donc de dévoiler à l'occasion du PC Gaming Show l'énigmatique The Alters via une vidéo entièrement en CGI. Il s'agit d'un jeu de gestion et de science fiction sous Unreal Engine. Dans The Alters, nous jouerons le rôle de Jan Dolski, un travailleur dans un vaisseau spatial qui doit effectuer un atterrissage d'urgence après un accident.

L'attaque des clones

Sa seule option pour survivre est de créer des versions alternatives de lui-même. Tomasz Kisilewicz, Game Director The Alters explique :

Nous les appelons ainsi parce qu'ils ne sont pas des clones. Ce sont des versions alternatives de la même personne. Ils ont chacun un ensemble différent de compétences nécessaires pour réussir, mais les joueurs doivent également prendre soin de chacun d'eux. Chacun a aussi une personnalité unique résultant d'un chemin de vie individuel. Comment ces chemins de vie se déroulent et comment ces relations se construisent - cela dépend entièrement de vous.

On ne sait pour le moment pas grand chose de plus et les développeurs ont été assez secrets. Le jeu est prévu sur PC et consoles pour 2023.