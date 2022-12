Si vous attendez avec impatience un certain Tekken 8, vous savez qu'il est pour le moment bien difficile de se mettre quelques infos sous la dent. Mais cela pourrait bien changer avec l'arrivée des fameuses nominations des Game Awards. Voilà ce que l'on sait.

Quand Tekken 8 et Game Awards font bon ménage

Le streamer Twitch et commentateur de jeux de combat Aris vient de faire un teasing sur Twitter qui ne laisse pas vraiment de place au doute. En effet il dévoile un produit de marchandising Tekken 8 sur lequel est indiqué en grosses lettres "Game Awards" ainsi qu'une date de rendez-vous, le 8 décembre 2022.

Dévoilé lors d'un State of Play plus tôt dans l'année mais sans vraiment donner d'information, un nouveau trailer pourrait être l'occasion de montrer les muscles sous Unreal Engine 5 avec pourquoi pas la révélation de nouveaux personnages. Pour l'instant nous avons pu uniquement admirer Kazama et Kazuya Mishima, et on attend impatiemment le reste du casting. Car ce n'est pas ce maigre descriptif sur le site officiel qui est très causeur :