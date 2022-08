L’EVO 2022 a le droit à son lot d’annonces. Si tous les yeux étaient rivés sur Street Fighter 6 et ses révélations, Bandai Namco a tenu à faire une petite surprise aux fans. L’éditeur japonais a dévoilé un premier aperçu de Tekken 8, enfin on pense.

Une première image de Tekken 8 ?

A l’occasion de l’EVO 2022, Bandai Namco a fait quelques annonces autour de Tekken. L’accent était avant tout mis sur les finales du Tekken World Tour 2022 qui se tiendront en février prochain. La bande-annonce continue avec une mise à jour gratuite pour Tekken 7 pour le 17 août qui rééquilibrera le gameplay et soudain surprise ! La vidéo montre la cinématique légendaire du premier épisode où le gros plan est remplacé par une image de Kazuya avec un modèle très détaillé qui semble next-gen avec la mention « Get ready ».

Katsuhiro Harada, producteur de la série, n’a pas clarifié de s’il s’agissait bien de Tekken 8. A la place, il a préféré s’amuser avec les commentateurs avant de partir l’air de rien. De son côté, Bandai Namco n’a pas apporté plus de précisions. Cependant, la vignette officielle de la vidéo comporte une mention un peu différente : « Get ready for the next battle ». Il faudra malheureusement patienter avant d’avoir le fin mot de l’histoire, mais tout porte à croire qu’il s’agit bel et bien de la première image de Tekken 8. Ca c'est du teasing !