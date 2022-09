Tekken 8 se dévoile avec une première bande-annonce qui tabasse. Découvrez les premières images du jeu et deux héros emblématiques plus beaux que jamais.

C’était la grosse surprise inattendue de l’EVO 2022. Bandai Namco avait dévoilé une première image de Tekken 8 en guise de teasing. Katsuhiro Harada, producteur de la série, avait éludé les questions des présentateurs, mais c’est désormais officiel.

Tekken 8 s'annonce en vidéo

Tekken 8 a ouvert le State of Play de septembre 2022. Après des années d’activité, le septième opus pourra bientôt tirer sa révérence. La suite tant attendue s’est enfin révélée au grand jour avec une première bande-annonce qui tabasse alternant cinématique et gameplay. L’occasion de découvrir les personnages emblématiques de la série Kazuya Mishima et Jin Kazama et leurs nouveaux modèles dans une joute verbale. Tekken oblige, les deux hommes en viennent rapidement aux mains dans une arène où la météo est déchaînée.

Un petit avant-goût des cinématiques et des combats qui devrait déjà mettre l’eau à la bouche des fans. Il faudra cependant s’en contenter pour le moment puisque Bandai Namco n’a pas dévoilé d'autres informations. Aucune date ou fenêtre de sortie n’ont été avancées. La seule certitude : Tekken 8 sera disponible sur PS5, Xbox Series X et PC via Steam. L’éditeur japonais invite les joueurs à rester aux aguets pour de nouveaux détails. Peut-être aurons-nous des nouvelles lors du Tokyo Game Show ?