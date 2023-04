Si vous recherchez des sensations fortes et de l'adrénaline en jouant aux jeux vidéo, vous devriez vous lancer dans les jeux de combat. Le genre très populaire lancé sur borne d'arcade s'apprécie en solo, mais surtout en multijoueur. Les affrontements en ligne offre souvent des moments de tension et d'émotion rares. Et cela prend une tout autre dimension sur la scène esport. Tekken 7, toujours très populaire en compétition, va doucement tirer sa révérence pour laisser place à Tekken 8. Ces dernières semaines, Bandai Namco présente à tour de rôle les personnages du roster. Cette fois, nous en apprenons plus sur les fonctionnalités qu'intégrera Tekken 8 à sa sortie.

La bagarre pour tous dans Tekken 8

Sur son compte Twitter, Katsuhiro Harada, directeur de Tekken 8, ne prend pas de pincettes pour répondre aux questions des fans... On aime ou pas, mais au moins, nous apprenons pas mal de choses sur le jeu de Bandai Namco. Première nouvelle, il y aura bien du cross-play entre les joueurs PS5, PC et Xbox Series. Rappelons que Tekken 7 ne bénéficiait pas de cette fonctionnalité. Katsuhiro Harada explique pourquoi.

Lors de la sortie des consoles de la génération précédente, j'avais déjà proposé un crossplay entre les deux plateformes (ndlr : la PS4 et la Xbox One). Cependant, à l'époque, ils étaient en désaccord sur leurs intérêts mutuels (et sur la question de la sécurité du P2P) et ont refusé à plusieurs reprises.

Le directeur de Tekken 8 tient aussi à rassurer les joueurs : il y aura bien une bêta du jeu. Il faudra patienter, car la phase d'alpha vient tout juste de se terminer.

Le rollback intégré dans le jeu pour faciliter les parties en ligne

Autre information d'importance communiquée par Harada : le netcode rollback sera de la partie dans Tekken 8. Il l'annonce, là-encore, à sa manière, en répondant à une question sur Twitter. "Il a déjà été installé et il a déjà ce que vous voulez. La raison pour laquelle nous ne faisons pas de grandes annonces comme pour le cross-play, c'est parce que même si nous faisons de grandes annonces, les gens comme vous ne diront que des choses comme 'waaaa ! C'est normal à notre époque'. Alors fermez-la et asseyez-vous". Pour rappel, le netcode rollback permet d'éviter au maximum les problèmes de lag lors des parties en ligne. Ces quelques nouvelles concernant Tekken 8 devraient faire plaisir aux joueurs, qu'ils soient professionnels ou non. Tekken 8 sortira sur PC, PS5 et Xbox Series à une date encore nom communiquée par Bandai Namco. L'affrontement avec Street Fighter 6, qui sort le 2 juin prochain, s'annonce musclé.