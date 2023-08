Le célèbre Katsuhiro Harada est monté sur la scène de la Gamescom 2023 pour donner des nouvelles de Tekken 8. En plus d'évoquer le lancement, le producteur / réalisateur de la franchise a également fait une jolie révélation vis-à-vis d'un mode de jeu inédit.

Un trailer percutant pour Tekken 8

Comme suggéré par un leak, Tekken 8 sera disponible dès le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Dès sa sortie, le jeu de baston aura un casting de 32 combattants avec Kazuya Mishima, Jin Kazama, Nina Williams, Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson, Hwoarang, Jack-8 etc.

L'indispensable mode Histoire sera de retour dans Tekken 8 avec une nouveauté de taille, l'Arcade Quest. Un mode solo qui veut « recréer le feeling arcade des jeux de baston ». À l'image de Street Fighter 6, Dragon Ball FighterZ ou la franchise Guilty Gear, les joueurs pourront avoir un avatar tout mignon, ou moche selon les goûts, et naviguer dans un hub avec différentes activités comme jouer sur une borne d'arcade. Ca ressemble réellement au World Tour du récent SF6.

Le nouveau trailer de Tekken 8 révèle aussi la sortie de trois éditions, Standard, Deluxe et Ultimate, avec des bonus de précommande uniques. Toutes celles et ceux qui réservent une copie recevront l'avatar de Paul Phoenix. Et pour les joueurs PS5, il y aura le skin d'avatar Mokujin. À son lancement, le jeu de baston aura une fonctionnalité attendue. Le cross-play pour affronter des combattants de toutes les plateformes (PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC). De plus, le multijoueur de Tekken 8 devrait offrir une expérience de qualité grâce au netcode rollback. Une option pour diminuer le plus possible le lag. Si vous perdez un match, ce sera donc logiquement de votre faute mais pas celle du titre...