Après un court teasing durant l’EVO, Tekken 8 s’est annoncé avec un trailer explosif lors du dernier State of Play. Une vidéo tirée du mode histoire du jeu où les fans pouvaient découvrir les indémodables Jin et Kazuya sous le prisme de l’Unreal Engine 5. Si Bandai Namco n’a pas donné d’indice quant à sa date de sortie, la suite tant attendue pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense.

Tekken 8 disponible en 2023 ?

Avec Elden Ring, Bandai Namco a tout raflé sur son passage. Le dernier jeu de FromSoftware est un carton commercial comme critique. Une santé de fer que les investisseurs aimeraient naturellement retrouver pour l’année fiscale à venir. Interrogé sur la possibilité de sortir un titre capable de porter les ventes de la firme japonaise, un représentant a affirmé que Tekken 8 pourrait fortement sortir dès l’année prochaine. « Nous avons prévu un grand nombre de projets. Tekken 8 est également en développement avec un lancement prévu pour l’année fiscale de 2023 voire après » a-t-il répondu.

En d’autres termes, Tekken 8 sortira au plus tôt dès avril 2023. Les fans ne devraient donc pas avoir à attendre encore quelques années avant de découvrir le prochain épisode de la saga. Lors du State of Play, Bandai Namco a en tout cas demandé à la communauté de rester aux aguets quant à de nouvelles informations. Peut-être qu’une date de sortie pourrait être annoncée aux Game Awards 2022 de décembre, mais rien n’est moins sûr. Peu de détails sont connus au sujet de Tekken 8 pour l’instant, si ce n’est qu’il tournera sous Unreal Engine 5 et qu’il sortira sur PS5, Xbox Series et PC en version digitale. Le titre entend repousser les limites de la nouvelle génération et leur technologie.