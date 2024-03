Tekken 8, sorti en ce début d’année, a fait sensation dans l’univers des jeux de combat. Très attendu, il n’a pas manqué de faire mouche auprès de la presse. Chez nous, il obtient la note presque parfaite note de 9/10 ! Il faut dire que le soft a plusieurs cordes à son arc : il est graphiquement le plus travaillé de ses confrères, la durée de vie est également une des plus importantes et il s’est rendu bien plus accessible aux débutants. Tekken 8 semble avoir tout pour plaire, et pourtant ! Récemment, un patch a montré le bout de son nez et il semble mettre un paquet de fans en colère.

Des joueurs mécontents de la boutique de Tekken 8

La version 1.02.01 de Tekken 8 vient d’être mise en ligne. La plus grosse nouveauté est le Tekken Shop, une boutique de cosmétique. Jusque-là rien de choquant, surtout en ce moment. Mais le diable réside dans les détails. Comme d’habitude, les skins s'achètent avec une monnaie dite “premium”, ici les “Tekken Coins”. Seulement voilà, une apparence de personnage coûte 400 Tekken Coins alors que le bundle minimum permettant d'acheter de la monnaie en donne 500 et coûte 5 €. Il y a donc surplus de 100 pièces, ce qui veux dire que 20 % du prix qui est payé pour rien. Une technique commune dans les free-to-play pour amener les joueurs à consommer davantage en leur laissant entre les mains un petit rab de monnaie.

Cela dit, il existe un moyen d’avoir tous les skins en n’ayant pratiquement aucun surplus. Le prix total des 8 skins disponible est de 3200 Tekken Coins et il existe un pack en procurant 3210 pour 29.99€. Ici il n'y en a presque aucun rab, sauf que le prix n'est clairement pas le même. Certains joueurs s’enflamment alors sur les réseaux sociaux, comme sur Reddit où l'on peut lire : « Dire que cela est acceptable, c'est inviter Bandai Namco à mettre un paywall n’importe où en utilisant des méthodes qui sont loin d’être à l’avantage du joueur. Cela ne va pas sauver la licence. Cela va la tuer » dit csreynolds84.

Katsuhiro Harada, le réalisateur de Tekken 8, répond !

En ayant eu écho de cette polémique, Katsuhiro Harada, le réalisateur de Tekken 8, a posté un communiqué sur Twitter. Il y explique les besoins financiers du studio. En effet, les coûts de développement pour des jeux aussi travaillés sont très importants. Les jeux vidéo aujourd’hui coûtent 10 fois plus cher que pendant les années 90. À titre de comparaison, il explique que Tekken 8 a coûté 2 à 3 plus d’argent que Tekken 7. De ce fait, même le prix déjà énorme de 79.99€ à la sortie du jeu ne peut couvrir les frais sur le long terme.

Car oui, les jeux aujourd’hui doivent aussi recevoir des mises à jour de contenu et voir leurs serveurs en ligne maintenus. Cela coûte aussi énormément d’argent. Si un jeu doit rester en vie, il doit rapporter des revenus. Rappelons tout de même que ces microtransactions sont tout de même optionnelles et qu’elles n’affectent pas le gameplay du jeu.