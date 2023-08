Dans le classement des jeux de combat les plus populaires, Tekken se positionne sans conteste dans le haut du tableau. C'est à vous de décider de sa place exacte face à ses rivaux. De ce fait, Tekken 8 est très attendu, surtout lorsque l'on considère que le dernier épisode remonte à 2017. Le souci était que sa date de sortie n'avait pas été annoncée. Mais cela aurait-il changé aujourd'hui ?

Tekken 8 veut se battre l'année prochaine

Selon le blog italien Aggiornamenti Lumia, toujours bien informé pour dévoiler des informations sur les jeux ou des fonctionnalités Windows, le tant attendu Tekken 8 devrait être lancé le 26 janvier 2024. C'était la nouvelle que les amateurs de combats attendaient avec impatience. À la tête de ce projet, on retrouve Katsuhiro Harada et Kohei Ikeda. Seraient-ils un gage de qualité ? Une chose est sûre : depuis ses débuts dans les années 1990, Harada a été un acteur clé du développement et du succès constant de la franchise, ayant contribué à tous les épisodes de 1995 à 2017.

36 minutes de présentation des nouvelles mécaniques de jeu. Du lourd en perspective ?

À quoi s'attendre avec Tekken 8 ?

Tekken 7 est considéré comme l'un des meilleurs jeux de combat 3D en termes de mécaniques. C'est du moins l'avis de sa communauté, et qui sommes-nous pour les contredire ? Alors, que réserve Tekken 8 ? Le système Rage est devenu une caractéristique centrale depuis Tekken 6, et les développeurs l'ont continuellement amélioré à chaque nouvel opus. Pour les novices, le système Rage augmente les dégâts infligés par le personnage du joueur lorsqu'il est affaibli. Ceci est signalé par une aura rouge entourant le combattant et sa barre de santé. Cette mécanique offre aux joueurs une opportunité de renversement, ou tout du moins, leur insuffle le courage de se battre jusqu'au dernier round. Dans le huitième épisode, ce système devrait être uniformisé pour tous les personnages.

Mais selon Harada, la principale nouvelle mécanique de Tekken 8 est le système Heat. Ikeda a détaillé que le Heat plonge le combattant dans un état de concentration maximale pendant 10 secondes, lui offrant des opportunités d'attaques incisives. L'activation de cette fonctionnalité dans ce nouvel épisode est signalée par des flammes bleues autour du combattant et une jauge qui diminue rapidement sous la barre de santé. Les joueurs peuvent activer cette mécanique en préparant un slam (R1), appelé Heat Burst, leur conférant un avantage même lorsque l'opposant bloque.

Les joueurs peuvent aussi activer Heat à l'aide de mouvements spécifiques nommés "Heat Engagers". Lorsque les combattants activent cet atout, leur personnage se précipite automatiquement vers l'adversaire, leur offrant un avantage significatif pour enchaîner des combos complexes. Dans cet état, le joueur peut également réaliser un Heat Smash qui utilise toute l'énergie pour infliger des dommages conséquents à l'adversaire. Bref, de belles nouveautés en perspective qui pourraient peut-être permettre à la saga Tekken d'atteindre un nouveau palier de qualité. Réponse en janvier, si la rumeur se confirme. Avant cela, nous aurons également la Gamescom 2023 (23 août - 27 août) pour confirmer ou infirmer cette date.