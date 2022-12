Tekken 8 et toute la famille Mishima ont fait l’honneur de leur présence à la cérémonie la plus prestigieuse de l’année. Ils n’étaient pas sur leur 31, mais ils avaient quand même la classe.

Comme convenu, Tekken 8 est venu distribuer quelques pains lors des Game Awards 2022. Après une bande-annonce qui tabasse lors du dernier State of Play, le jeu de combat tant attendu des fans revient avec de nouvelles séquences de gameplay bien nerveuses comme on les aime.

Tekken 8 impressionne dans un trailer explosif

Tekken 8 a tous les voyants au vert pour être un sacré vent de fraîcheur. Le passage à l’Unreal Engine 5 laissait présager des combats à l’ambiance visuelle totalement folle, ainsi qu'une atmosphère et une fluidité encore plus léchées qu’à l’accoutumée. Une impression renforcée dès les premières images de gameplay diffusées il y a quelques mois. Et les nouvelles séquences de gameplay dévoilées cette nuit aux Game Awards 2022 auront de quoi faire trépigner d'impatience les fans de la licence. C'est tout simplement superbe, ultra détaillé, et sa s'annonce extrêmement violent. tout ce qu'on aime.

Si la franchise est indissociable de ses deux icônes, il n’y a pas que Jin Kazama et Kazuya Mishima dans la vie. La bande-annonce nous dévoile en effet d'autres personnages emblématiques de la licence comme Kazuya, Jin, Paul, King, Law, Lars ou encore Jack-8.

Comme l’avait évoqué Katsuhiro Harada, producteur de la saga, Tekken 8 viendra également dépoussiérer certains modes de jeux, alors que le mode histoire signera son grand retour.

Pour rappel, cet épisode mettra à nouveau la relation père-fils au cœur de son histoire. Le jeu de combat reprend juste après les affrontements qui se sont soldés par la défaite de Heihachi Mishima. Jin Kazama s’oppose à l’ambition de Kazuya Mishima de dominer le monde, donnant lieu à de nouvelles rancoeurs familiales qui déboucheront sur des combats d’anthologie.

Tekken 8 n'a toutefois pas encore de date de sortie, mais est attendu dès 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.