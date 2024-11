Le collector de Tekken 8 est actuellement en promotion à l'occasion du Black Friday. Une offre qui devrait faire les yeux doux aux fans. D'autant plus que cette édition collector est particulièrement fournie.

Tekken 8 est assurément l’un des plus gros de 2024. Non seulement il est absolument sublime, mais en prime il a donné une leçon à la plupart des jeux de combats récents. Mais si l’on en parle en cette période de BlackFriday, ce n’est pas pour chanter ses louanges, mais plutôt pour vous parler de bons plans. Comme pour le collector d’Elden Ring, l'édition ultime de Tekken 8 profite d’une énorme promotion qui devrait faire plaisir aux fans.

Suivant le moment où vous lisez cet article, il est probable que l’offre soit expirée, nous ne pouvons pas le contrôler, c’est la loi des soldes.

L'énorme collector de Tekken 8 en promo sur PS5 et Xbox Series

Bandai Namco profite du Black Friday pour proposer de très belles promotions sur certains de ses gros jeux et de ses collectors. Elden Ring y a le droit, mais également Tekken 8 . Le jeu de combat peut en plus se vanter d’avoir une superbe édition collector, très généreuse en contenu. Normalement vendue aux alentours de 280€, elle est désormais affichée à 163,83 € sur PS5 et 150€ sur Xbox Series chez certains revendeurs, dont Amazon. Attention toutefois, comme pour le collector d’Elden Ring, il s’agit ici d’un import. Tous les détails sont affichés sur la page du produit, prenez en bonnes notes.

Toutes les offres du collector :

L'édition collector comprend :