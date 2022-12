Katsuhiro Harada, le directeur du jeu Tekken 8 a été interviewé par nos confrères de chez IGN, l'opportunité, évidemment, de commenter du passage du jeu à la cérémonie des Game Awards. Il a notamment décomposé plusieurs aspects de la bande annonce, an parlant d'éléments qui n'étaient pas forcément au sein de celle-ci.

Tekken 8 sera différent

On apprend par exemple qu'avec le passage au moteur graphique Unreal Engine 5, chaque personnage de Tekken 8 a été repensé pour le jeu, y compris les modèles et la structure osseuse de ceux-ci. Plus évident cette fois, le nouveau moteur a également permis de peaufiner les visuels en termes d'éclairage et de métamorphoser un peu l'atmosphère du jeu. Mais le plus grand changement par rapport à Tekken 7 repose sur l'agressivité des personnages et du gameplay. De fait, Tekken 8 devrait être à la fois plus agréable à jouer et agréable à regarder. Harada donne un exemple précis en citant le nouveau système Heat qui vise à encourager l'agressivité sur la passivité.

Selon Harada, une grande partie de la conception de Tekken 8 a été influencée à la fois par la réception de Tekken 7 mais aussi par la scène eSport qui a eu un impact significatif sur les décisions en terme de développement. Il réitère que les jeux de combat doivent à la fois être agréables à regarder et à jouer, ce qui aide à attirer plus de monde. passeront généralement pas à l'offensive.

Bref le jeu souhaite encourage très clairement l'attaque et l'agressivité. Pour mémoire le titre de combat est prévu au plus tôt pour fin 2023, voir 2024.