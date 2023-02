Tchia, la future pépite indépendante, a fait rêver les joueurs PS5 et PS4 lors du State of Play de février 2023. Cerise sur le gâteau, une grosse surprise a été annoncée.

Avec sa direction artistique colorée, son héroïne à croquer et ses paysages de toute beauté, Tchia est sans doute l’un des jeux indépendants les plus attendus sur PS5 et PS4. Celui qui a tout pour être une future pépite revient exposer son monde dans une toute nouvelle bande-annonce à l’occasion du State of Play de février 2023.

Petite balade onirique lors de la conférence de ce soir. Au milieu des fast FPS, des jeux services et autres jeux bourrins, Tchia est venu apporter un petit moment de douceur lors du dernier State of Play. Le titre développé par le studio Awaceb prend place dans un archipel chaleureux inspiré de la Nouvelle-Calédonie, dont sont originaires les développeurs. Un jeu d’aventure de type sandbox en monde ouvert qui mettra donc en avant la culture locale. Monuments emblématiques, faune endémique, histoire à travers nos dialectes locaux, doublages par des artistes locaux…tout a été pensé pour immerger les joueurs dans cette épopée.

Avec la nouvelle bande-annonce du State of Play, l’accent est davantage mis sur l’histoire et les thèmes narratifs de Tchia. Les Maano, des créatures étranges en tissu, ont envahi ce lieu paradisiaque et ont capturé le père de l'héroïne. Elle devra alors user de tous les moyens possibles pour sauver cet être cher et l’archipel. Ce sont néanmoins ses environnements somptueux et sa direction artistique saisissantes que les joueurs retiendront … ou pas. Awaceb a en effet profité de l’occasion pour annoncer la sortie de Tchia le 21 mars sur PC, PS4, PS5. Belle surprise, le jeu sera disponible dès son lancement dans le PS Plus Extra. A l’instar de Stray, Sony va une nouvelle permettre à une production indépendante prometteuse de rayonner auprès de ses millions d’abonnés.