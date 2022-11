Tales of Symphonia Remastered annonce sa date de sortie avec un trailer qui va réveiller des souvenirs chez les fans. Le même chef d'œuvre mais en plus beau.

Tales of Symphonia Remastered dévoile sa date d'arrivée sur consoles avec des visuels plutôt jolis.

Quand sort Tales of Symphonia Remastered ?

Comment dire non à Tales of Symphonia Remastered, une nouvelle version qui va embellir ce jeu légendaire sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Sans atteindre la refonte graphique d'un remake, cette mise à jour visuelle semble tenir ses promesses encore plus pour un titre aussi âgé.

Comme annoncé précédemment, les joueurs pourront replonger dans les mondes Sylvarant et Tethe’alla en profitant d'une résolution de 1080p, 720p en nomade sur Switch, mais le framerate sera bloqué à 30fps sur tous les supports. Bandai Namco promet aussi que la jouabilité a été repensée depuis ces longues années, et qu'il y aura même de nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez notamment coopérer avec trois autres amis lors des combats.

Alors que le monde se meurt, une légende raconte que seule l'Élue aura le pouvoir de sauver l'humanité. La frontière entre le bien et le mal n'aura jamais été aussi incertaine que dans cette aventure épique dont dépend le destin de deux mondes entremêlés.

Cet épisode aura un collector l'Édition de l’Élu avec les bonus suivants :

Le jeu sur disque

Un steelbook

3 illustrations et autocollants de personnages

Tales of Symphonia Remastered sera disponible à compter du 17 février 2023 sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera également rétrocompatible PS5 et Xbox Series X|S mais il n'y aura pas de plus value à y jouer sur ces deux supports.