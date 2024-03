Aujourd'hui, si on vient vous parler de la licence Tales of, ce n'est pas pour vous annoncer une bonne nouvelle. Si vous aimez cette série de jeux, alors vous avez sûrement dû avoir affaire au travail de Mutsumi Inomata. Il s'agit d'une illustratrice et animatrice japonaise qui a façonné le design de plusieurs personnages de la célèbre franchise qui fut créée en 1995. Malheureusement, le 10 mars 2024, elle est décédée à l'âge de 63 ans. C'est son compte Twitter officiel qui a annoncé la nouvelle, et la communauté est maintenant endeuillée.

Mutsumi Inomata est donc notamment connu pour sa contribution sur Tales of. On peut citer, par exemple, Tales of Destiny, Eternia, Rebirth, Xillia 1 et 2 ou encore Berseria et Crestoria. Vous l'aurez compris, son empreinte sur la saga est forte, mais c'est maintenant terminé. Bien sûr, elle n'a pas seulement planché sur ça. On peut aussi citer les mangas GB Bomber ou Nyan no Ohanashi, mais également des animes comme City Hunter, Windaria, Plawres Sanshirō, Future GPX Cyber Formula, ou encore Brain Powerd. On peut dire que ça en fait des bons souvenirs.

D'une manière générale, elle était très appréciée et reconnue pour son talent, au point d'être considérée comme pionnière dans l'animation. On vous conseille vivement de regarder ses créations de plus près. D'ailleurs, bon nombre de ses illustrations ont été regroupées dans des artbooks, incluant des œuvres comme Voice of the Stars, Dreams of the Moon ou Eccelente. En tout cas, que ce soit à travers Tales of ou l'univers des mangas et des animes, le départ d'Inomata met un gros coup au moral et sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages lui sont déjà rendus. Nous envoyons tout notre soutien à ses proches.