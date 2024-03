Tales of Kenzera ZAU sera donc le prochain projet EA Originals à sortir. Un prochain jeu incontournable comme Unravel et It Takes Two ? Voici le trailer de gameplay.

Tales of Kenzera ZAU est bien une réalité. Pour rappel, le jeu a leaké à la fin de l'année dernière par l'intermédiaire de billbil-kun. À l'époque, l'internaute avait indiqué que ce serait un titre d'aventure en défilement horizontal 2,5D, inspiré de la licence magique Trine, et qu'il ferait partie du label EA Originals. Une marque qui met en avant des projets qui se démarquent davantage des gros AAA. Et bien tout cela s'est confirmé durant la présentation des jeux partenaires Xbox.

Tales of Kenzera ZAU annoncé officiellement par EA

Billbil-kun ayant vendu la mèche il y a quelques semaines, l'officialisation de Tales of Kenzera ZAU n'est plus une surprise. Mais on a obtenu quelques informations sur l'histoire du jeu, et surtout, une bande annonce de gameplay qui révèle la très belle direction artistique. On peut effectivement à Trine ou Ori and the Blind Forest et sa suite. « Préparez-vous à explorer les terres magnifiques et périlleuses de Kenzera. Incarnez Zau, un jeune chaman qui passe un marché avec le Dieu de la mort pour ramener son Baba des ténèbres. Tales of Kenzera : ZAU vous entraîne dans un voyage émouvant inspiré des mythes foisonnants des cultures bantoues » (via EA).

Tales of Kenzera ZAU sera un jeu d'action metroidvania qui traitera du deuil. Grâce aux pouvoirs du Soleil et de la Lune, Zau pourra venir à bout d'esprits tourmentés, dans le but de devenir un guérisseur spirituel. À la bande-son, on retrouvera la compositrice Nainita Desai qui a signé notamment les musiques de Telling Lies et Immortality, ou encore Call of Duty Modern Warfare 2.

Enfin, sachez que Tales of Kenzera ZAU est développé par Surgent Studios, fondé par Abubakar Salim. L'acteur qui a prêté sa voix à Bayek dans Assassin's Creed Origins et qui a tourné dans la série Raise By Wolves produites par Ridley Scott. Le jeu sortira le 23 avril 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.