Le DCU est en pleine mutation et compte bien marcher sur les plates-bandes de Marvel et de son MCU. Aux commandes, on retrouve Peter Safran, un vétéran de l’industrie, et surtout James Gunn. Oui, le James Gunn de The Suicide Squad, mais surtout des Gardiens de la Galaxie, l’une des meilleures trilogies du MCU justement. De quoi être relativement confiant pour l’avenir des super-héros DC qui vont ici faire peau neuve dans leur grande majorité. Et ce sera d’ailleurs l’un des plus grands héros de l'écurie qui lancera les festivités et installera tranquillement le nouvel univers connecté cinématographique : Superman.

Deux personnages très importants pour Superman ont enfin trouvé leurs acteurs !

Le film arrivera le 11 juillet 2025 et compte bien mettre un sérieux coup de pied dans la fourmilière. Après un Homme d’Acier campé par un Henry Cavill qui savait porter le collant comme personne, c’est désormais l’acteur David Corenswet qui enfilera la cape.

Le héros sera entouré de personnages bien connus de la licence, comme Lois Lane (Rachel Brosnahan), Lex Luthor (Nicholas Hoult), Supergirl (Milly Alcock), Metamorpho (Anthony Carrigan) ou encore Hawkgirl (Isabela Merced), pour ne citer qu’eux. Mais deux autres personnes ô combien importantes pour Superman n'avaient pas encore d’identité : ses parents.

Mais c’est désormais chose faite puisque Martha et Jonathan Kent ont désormais un visage ! La mère adoptive du jeune héros sera interprétée par Neva Howell, une actrice qui a pas mal baroudé dans quelques films en plus de faire de nombreuses apparitions dans des séries comme Outcast.

À l’écran, elle sera mariée à Pruitt Taylor Vince qui incarnera Jonathan Kent, ou Pa Kent pour ce nouveau long métrage. L’acteur reconnaissable entre mille est passé par de très nombreux longs-métrages lui aussi comme Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D ou encore The Walking Dead et Identity.

Pruitt Taylor Vince à droite, Neva Howell à gauche

Un film qui pourrait tout changer

Deux nouveaux visages que l’on pourra découvrir dès 2025 sur grand écran. Superman va avoir de très grosses responsabilités sur les épaules et il va devoir tout donner pour relancer la machine. Le DCU a jusqu’ici quasiment fait que des fausses routes et un reboot ne peut lui faire que du bien. De son côté, Marvel a pris du plomb dans l’aile. Les derniers films ne sont pas de francs succès, bien qu’ils aient rapporté de l’argent, et même la trame de fond, qui est l’intérêt de tout ce cinéma interconnecté, prend l’eau et se perd un peu.

Entre les problèmes liés à la grève, des acteurs qui vont et viennent et le remplacement en urgence de son grand méchant, le MCU galère. Une balle dans la jambe qui pourrait permettre au nouveau DCU de rattraper son retard pour venir faire du coude à coude. Nous verrons.