Super Smash Bros Ultimate commence à avoir un bel âge, et il a toujours une communauté fidèle au rendez-vous. Cette franchise est clairement l'une des grosses cartouches de Nintendo, et en même temps, on comprend l'attrait. Un jeu de combat réunissant une bonne partie des personnages des franchises de Big N (ou plus si collaboration) ? C'est un concept voué à rencontrer un succès monstrueux. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et il en va de même pour le dernier opus en date.

Le créateur de Super Smash Bros passe à autre chose

Pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être pas une grande surprise. Super Smash Bros Ultimate ne va plus accueillir de nouveaux combattants, et ça, on le sait déjà. En fait, Masahiro Sakurai a pris la parole suite à la sortie de l'amiibo dédié à Sora. C'est le seul qui n'était pas encore arrivé. Maintenant, tous les membres du casting en possèdent un. Pour notre homme, ça marque la fin de son travail sur ce jeu qui, en décembre dernier, avait soufflé sa cinquième bougie. L'heure est venue de tourner la page, et de voguer vers de nouvelles aventures.

L’Amiibo de Sora sort aujourd’hui. Merci à tous ceux qui ont travaillé dessus (ce fut une réalisation incroyable). Le design a toujours été parfait, et les détails et les couleurs sont exactement comme prévu. La pose et la sculpture sont également belles.



Maintenant que tous les combattants ont un Amiibo, mon travail sur Super Smash Bros Ultimate est pratiquement terminé. Merci pour tout.

Et justement, est-ce qu'on sait ce qui nous attend de ce côté-là ? Eh bien, c'est difficile de se prononcer. Contrairement à ce qu'on avait pu penser, Sakurai ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à faire des jeux, comme il l'a confirmé en janvier 2024. Bien évidemment, on ne sait pas ce qu'il nous réserve pour l'avenir. Un autre jeu de combat ? Un nouveau Super Smash Bros ? Peut-être, mais on va éviter de trop s'avancer. En tout cas, les fans de la licence ont le regard tourné vers le futur, et il ne reste plus qu'à attendre des nouvelles de la part de Nintendo.