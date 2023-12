Super Smash Bros, c'est l'une des grosses licences de Nintendo, et son succès s'explique en peu de mots. C'est un jeu de combat qui réunit une bonne partie des personnages des franchises de Big N (et parfois, d'autres studios lorsqu'il y a des collaborations). Vous avez envie de voir Luigi se battre corps et âme contre Ganondorf ? C'est tout à fait possible. Du coup, on se doute que cette série de jeux va continuer à vivre encore longtemps. Et justement, on vient de nous faire part d'un projet très ambitieux qui serait dans les tuyaux.

Super Smash Bros en film, peut-être une réalité

Cette information nous vient de DanielRPK, un insider plus connu pour ses leaks dans le milieu du cinéma. Il lui arrive de viser juste, donc dans le doute, ça peut être intéressant d'écouter ce qu'il nous rapporte. Le studio d'animation Illumination voudrait s'associer avec Nintendo pour mettre sur pied plusieurs films. C'est déjà pas mal, mais sur quoi ça porterait ? Ce serait des spin-offs qui permettraient de construire un univers partagé, comme pour le MCU.

Oui oui, vous avez bien lu, d'où le fait qu'on qualifie ça d'ambitieux. L'idée serait ensuite de faire culminer l'histoire en un long-métrage Super Smash Bros. à la sauce Avengers. Zelda, Bowser, Villageois, Sonic, Mario, Samus, tous réunis pour faire face à une menace commune. Dit comme ça, notre curiosité est clairement piquée. Ceci dit, il convient de prendre tout ça avec des pincettes. Il n'y a pas eu de confirmation officielle, et c'est peut-être simplement une capture d'écran truquée. Affaire à suivre.

D'ailleurs, même si ça s'avère, le projet ne va peut-être pas voir le jour. Ce qu'on voit là, c'est un pitch préparé par le studio à destination de la firme nippone. Elle pourrait très bien refuser, d'autant plus qu'elle a un énorme film sur le feu. Eh oui, le live-action de Zelda a été validé par l'entreprise. L'adaptation a été confiée à Wes Ball (la trilogie Le Labyrinthe) et Joe Hartwick Jr. Par conséquent, Big N pourrait refuser la proposition d'Illumination, même si ça ferait mal aux fans de Super Smash Bros.

Le film se porte bien

Puisqu'on est sur le sujet du long-métrage Zelda en prises de vues réelles, poursuivons un peu. Du côté de la production, on retrouve Sony. C'est un choix qui peut paraître surprenant, étant donné que c'est une société japonaise concurrente. Pour le casting, on est encore un peu dans le flou. Hunter Schafer, Jules dans la série Euphoria, n'a pas manqué de faire savoir qu'elle était disponible pour incarner la princesse Zelda. Quoi qu'il en soit, le réalisateur est enthousiaste, et il a partagé sa vision du film lors d'une interview avec Entertainment Weekly :